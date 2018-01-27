惡煞夜半上門潑漆 被逮辯拿錢辦事

2018年01月27日 15:17 中時 馮惠宜

台中大里區喬城路一處透天住宅，日前遭人惡意潑漆，不但鐵捲門受損，連停放在門前的機車、腳踏車都受到波及，王姓屋主發現後立即向轄區霧峰警分局內新派出所報案，警方調閱監視器發現一灰色自小客涉有重嫌，雖然嫌犯狡滑地以黑色膠帶貼住車牌號碼前兩碼，但警方透過保險桿擦撞痕跡，終於找到犯案車主。

不但鐵門受污損，連門前停的機車也遭殃。（馮惠宜翻攝）

王姓屋主22日報案指稱，家門口遭到不明人士惡意潑漆，表示平日與人沒有結怨或糾紛，不清楚為何會遭到針對性的潑漆，警方受理後立即調閱監視器影像並比對路口監視器，發現當日凌晨2時許有兩名嫌犯駕駛灰色自小客，趁著四下無人時，持油漆桶朝王姓民眾家門口潑灑油漆。

不但鐵門受污損，連門前停的腳踏車也遭殃。（馮惠宜翻攝）

警方以車追人，卻發現犯嫌為避免監視器追查，竟然以黑色膠帶貼住車牌號碼前兩碼，意圖使警方無法辨別，但警方努力不懈，掌握該部灰色自小客車車輛特點，發現該車後保險桿有遭擦撞的痕跡，之後縮小範圍比對各種可能涉嫌本案的車輛，最終找到住在台中市沙鹿區的27歲黃姓犯嫌。

警方調閱監視器發現一灰色自小客涉有重嫌，唯以車追人，卻發現自小客車牌以黑膠帶遮蓋車牌號碼。（馮惠宜翻攝）

黃姓犯嫌到案說明時坦承潑漆行為，但他說自己不認識被害人，是友人拿了一萬元給他教唆他去潑漆，他再夥同朋友前往該指定住址潑漆，自己只是拿錢辦事，為了不讓警方找到，還特別把車牌號碼貼起來，沒想到還是被警察找到，警方也在訊後依照毀損罪將黃姓犯嫌及其友人函送法辦。

(中時)