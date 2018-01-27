日本外相河野訪陸 願從大局出發穩定中日關係

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旺報

日本外務大臣河野太郎27日開啟其就任外相以來的首次訪華之旅。河野26日接受大陸官媒新華社採訪時説，今年正值中日和平友好條約締結40周年，願中日兩國進一步加深互信，從大局出發穩定發展中日友好合作關係。

河野此次行程是日本外相自2016年4月以來、時隔1年9個月首次訪華。

河野表示，希望在中日和平友好條約締結40周年伊始之際訪問中國，是一個良好開端。他説，願繼續立足於戰略互惠關係之理念，在妥善處理懸而未決問題的同時，推進所有領域的合作與交流，進一步加深互信，從大局出發穩定發展 中日友好合作關係。

河野表示，今年是中日和平友好條約締結40周年，同時也是中國改革開放40周年，這是中國取得發展、也是中日間廣泛合作取得進展的40年。中日貿易額在40年前約為50億美元，現在已經約為當時的60倍，貿易上兩國相互依存在不斷加深。

河野説，中國和日本分別是世界第二位、第三位的經濟大國，對國際社會的和平、穩定、繁榮負有巨大責任。穩定發展中日關係不僅有益于兩國，而且有益于整個國際社會。

去年是中日邦交正常化45周年，河野稱「中日關係出現改善勢頭」。去年11月，日本首相安倍晉三同大陸國家主席習近平、國務院總理李克強分別舉行了會見，就促進高層往來和民間交流、強化經濟領域合作等積極交換意見，成為改善中日關係的新開端。

就與中國進行一帶一路合作，河野指出，日本和中國合作應對亞洲旺盛的基礎設施需求，這對兩國的經濟發展和亞洲繁榮都將做出巨大貢獻。

河野最後表示，希望他的首次訪華能夠和大陸外交部長王毅等中方官員，就包括高層往來在內的促進中日關係的方式進行討論。

(旺報)

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