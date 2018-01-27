全台血庫還缺1.8萬袋血 A型血最缺

2018年01月27日 15:00 中時 倪浩倫

揮別數日的濕冷天氣，今日各地太陽露臉，很多休假民眾紛紛出門走走，但若看到捐血車，不妨上去捐捐血、拿拿小禮物。台灣血液基金會表示，目前全台包括台北、新竹、台中等3個捐血中心，血液庫存量都低於安全值的7天，當中更以A型血最缺，僅剩4~5天，且總血量離春節預估的「安全期」，還有約1.8萬袋差距，呼籲民眾多挽袖捐血。

春節期間，由於捐血車、捐血中心都會休息，但「需要用血的病人」並沒有休息，故根據以往經驗，都希望在農曆年前將血液庫存量拉到10天，才能確保春節期間的用血無虞，目前全台血庫量為7天，但統計顯示，全台一天需用超過6100袋血，故離目標值還有3天、約1.8萬袋血的差距。

台北捐血中心企劃課課長陳雅雯說，北部因為用血量最大，每天會出庫約2000袋的血，所以目前血庫量是全台最低，僅剩6.2天，4種血型也均不到安全值的7天，其中以A型和AB型最缺，分別剩4.5天和5.8天；新竹、台中捐血中心的血量也都不到安全值的7天，兩地最缺的也都是A型血，均不到6天。

為鼓勵民眾捐血，血液基金會也於本月14日至2月14日間舉辦「捐血月」，期間捐血可獲得一台「郁仁號」模型捐血車，其名字來自紀念一名「犧牲自己性命、在火場拼命救人」的偉大捐血人蘇郁仁；此外，周末各地也有許多捐血車舉辦活動，捐血就送小禮物，呼籲大家踴躍捐血，暨能救人、促進身體健康，還有小禮物可能，度過愉快又有意義的一個周末。

中華民國中醫師公會全聯會理事長陳旺全說，只要被捐血人員評估為「可捐血」，也就是本身的健康條件允許，捐血不僅不會影響體內血色素和血球的數目，還有助於新陳代謝，增加造血系統的發揮，對身體健康有益無害。

(中時)