守護治安聯合誓師大會 宣誓保護家園決心

2018年01月27日 15:00 中時 陳世宗

農曆春節將至，今年「加強重要節日安全維護工作」將於2月8日晚上10時展開至2月22日凌晨0時，台中市里守望相助隊、義消隊及保全公會隊等共630名隊員27日齊聚潭子國小誓師，共同宣誓守護家園決心。

市長林佳龍感謝大家無私付出，盼於過年期間在市府與民間力量的合作下，讓全市交通暢順、治安平穩，並使市民及往返台中的親友、旅客獲得最好的服務。

「107年守護治安聯合誓師大會」擴大舉辦，首次邀請義消及保全人員一起加入受校里隊，代表受校閱隊伍共計100隊，林佳龍在民政局長周永鴻及消防局長蕭煥章的陪同下出席校閱，為大家加油打氣外，也致贈紀念品予受校代表，感謝里守望相助隊、義消及保全人員的無私奉獻。

林佳龍表示，台中市在過年前後都有「加強重要節日治安維護工作」，並已連續兩年獲得全國六都的春安評比第一名，期待新的一年一樣平安；今年為期15天的加強重要節日安全維護工作，將從2月8日晚上10時起至2月22日凌晨0時止，他代表市府及市民感謝守望相助隊、義消及保全界的全力協助。

林佳龍指出，今年的守護治安聯合誓師大會，不同於過往分開舉行，此次首創結合守望相助隊、義消與保全界投入，是為創新作為，象徵警民合作已從點、線、面集結成網狀的社會與治安安全網，而安全網的運作仰賴政府與社會力量的共同投入建構。

台中市已成為台灣第二大城市，也是全台最宜居的城市，治安是最重要的事項，治安表現已連續近三年於六都排名第一，這除是市府團隊的努力外，更是廣大市民共同協助落實警民合作的成果。

民政局表示，今年守護治安聯合誓師大會，代表受校閱隊伍包括里守望相助隊90隊、義消5隊及保全公會隊5隊；其中大里區瑞城里的娘子軍以行動證明心思細膩的女性，亦可勝任里守望相助隊隊員角色，未來市府將持續關心為治安奉獻心力的基層巡守尖兵，一同為市民營造更優質的生活環境。

(中時)