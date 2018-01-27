台中副議長關懷弱勢 獅友邀家扶兒吃團圓飯

台中市副議長張清照出動年輕力壯的「清年軍」協助弱勢戶搬運物資。（張清照服務處提供）

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中英獅子會舉辦歲末圍爐活動，邀請海線家扶兒及寄養家庭參與。（北台中家扶中心提供）

寒冬送暖，台中市副議長張清照服務處結合港龍慈善協會，27日於沙鹿區舉辦冬令救濟活動，除發放物資和紅包給海線的低收入戶，還出動年輕力壯的「清年軍」協助受助者搬運物資，接著2月1至5日將與清水紫雲巖合作，在服務處發放物資給清水區的低收入戶。

港龍慈善協會會長陳竹木表示，過去張副議長的二哥、前議長張清堂每年出錢出力，協助港龍慈善協會行善，張副議長上任後愛心不間斷，繼續協助行善，地方人士「足感心！」張清照則表示，希望藉此拋磚引玉，大家多付出愛心給弱勢，人間就處處有溫情。

港龍慈善協會默默行善20餘年，於農曆年前發放物資給清水、沙鹿、梧棲、龍井及大肚區的170多個低收入戶，每戶領取1千元紅包及鹽、糖、沙拉油、米麵、罐頭及毛巾等物資，沒有拿到物資的，則發放2千元紅包。

「愛心需要傳承！」陳竹木表示，物資每袋數十公斤重，過去成員協助搬運沒有問題，如今年紀漸長，還好有張副議長的「清年軍」幫忙，輕鬆多了。10多位20幾歲的「清年軍」個個年輕力壯，前議長張清堂的次子也是成員之一，他們平時不定期做社區服務，有時打掃鄰里環境，有時協助地方做公益，愛心滿滿。

春節將至，中英獅子會為讓弱勢家庭在寒冬中感受社會溫暖，27日中午於沙鹿竹林土雞城舉辦「中英攜起扶助愛‧家扶圍繞關懷心」歲末圍爐活動，邀請北台中家扶中心扶助的海線弱勢家庭，共50戶家庭166名親子參與。

國際獅子會300-C2區第16專區、第34、35分區，大雅中央獅子會、豐陽獅子會、台中縣皇后獅子會以及神岡東南獅子會，27日晚間於大雅區濃閣婚宴會館舉辦圍爐餐會，邀請北台中家扶中心扶助的50戶家庭參與，獅友們除贊助全額餐費，也提供家扶兒3500元獎助金，讓弱勢家庭能夠在年節前添購新衣、過好年。

(中時)

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