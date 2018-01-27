台彩超級快刮手 1分4秒刮10張刮刮卡

2018年01月27日 15:30 工商 黃惠聆

百人參加刮刮樂快刮手比賽（黃惠聆攝）

為了讓民眾體驗刮刮樂「即刮即對」的樂趣，同時宣導「買彩券、做公益、積功德」的理念，台灣彩券公司今（27）日在美麗華百樂園舉辦「公益彩券 百人齊刮 尋找超級快刮手」活動，現場吸引百人競賽，最後由鄭姓小姐奪冠，並獲得iPad mini 4 (Wi-Fi)與AirPods各一台。

「公益彩券 百人齊刮 尋找超級快刮手」活動由台灣彩券公司總經理蔡國基親自主持，活動限定百人參加，現場民眾紛紛搶當「超級快刮手」優勝得主，報名非常踴躍，不到半小時即額滿。活動分為預賽及決賽，決賽由預賽10組之各組優勝者進行比賽，最先完全刮除指定刮刮樂之優勝者。

蔡國基表示，原本以為應是男士出線，結果卻由一位小姐得標，今天還有平常賣彩券、刮刮樂的彩券行老闆，都刮不赢該位小姐。

此外，今天現場販售多款春節限定刮刮樂，民眾買滿新臺幣500元刮刮樂還可參加「滿額送 驚喜抽」抽獎活動，最後由二位男士中獎，分別得到Apple Watch S3及總價值5,000元刮刮樂帶回家。

蔡國基表示，每逢過新年，買刮刮樂討個好彩頭已經是國人的「必備年貨」之一，目前已經上市的刮刮樂中，百萬以上獎項有347個，其中千萬以上的獎項總共有6個，包括「2,000萬開運發財金」3個頭獎2,000萬元與「$1,000萬年終獎金」3個頭獎1,000萬元，目前這6個千萬大獎都還沒有被刮出來，百萬以上的獎項目前被刮出8個，還有339個中百萬獎項的機會，民眾可要把握農曆新春開運好時機，花點小錢就有機會成為百萬、千萬富翁，還可以做公益。

(工商)