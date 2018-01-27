鄭善禧金門開畫展 看見天真「畫壇老頑童」

鄭善禧大師在金門以碉堡、海岸為寫生重點，他也曾遠赴大、二膽島作畫。（李金生攝）

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鄭善禧的「兩小無猜、天真無涯」作品。（李金生攝）
鄭善禧的「娃娃們的布娃娃」作品。（李金生攝）
鄭善禧到金門開畫展，受到熱烈歡迎。（李金生攝）
鄭善禧的台灣風情畫作品之一。（李金生攝）
鄭善禧的「看海」作品。（李金生攝）
鄭善禧筆下的「金門候鳥」與反登陸「軌條砦」作品。（李金生攝）
太武山「毋忘在莒」勒石的石雕大師張再興（右）也到場賞畫。（李金生攝）
鄭善禧的作品洋溢天真爛漫的童趣。（李金生攝）
鄭善禧的離島碉堡寫生作品。（李金生攝）
鄭善禧的海岸碉堡寫生作品之一。（李金生攝）
鄭善禧在慈湖的候鳥「鸕鶿林」寫生作品。（李金生攝）

台師大榮譽教授鄭善禧今（27）日應邀在金門縣文化局展出以金門為主題，洋溢古樸典雅，兼有天真爛漫情趣的102件作品，讓人看到有「畫壇老頑童」之稱的大師，在下筆時歌詠自然生命和走過兩岸的繾綣深情。

鄭善禧此次展出的作品，包括金門「聚落守護神」風獅爺、候鳥、鱟、軍人、北山「赤壁」、民居古厝和反登陸「軌條砦」等島上特有的風光。簡潔、樸實的用筆和活潑、有趣的情境舖排，在色彩的暗黑與明亮之間，呈現一種教人回眸再三，流連不去的張力和魅力。

以1949年「古寧頭戰役」為勾勒背景的北山「赤壁」，紅土斷崖的磅礡氣勢和嶙峋聳峭，讓人在遠觀近望之間，不禁有臨岸浩歎，大江東去、逝水如斯的思古情懷；穿梭翱翔在慈湖的「黑衫大軍」鸕鶿群和灘塗中趴趴走的「夫妻魚」鱟，也在這位第1屆「國家文化藝術基金會文藝獎」美術類得主的筆下，表現它們禮讚大自然的諧和美感。

金門縣文化局長呂坤和說，鄭善禧大師的老家在福建石碼，這個地方與石獅、涵江並稱福建歷史悠久的「3大名鎮」，與一水之隔的金門同屬九龍江流域。在兩岸分治以前，金門與石碼往來密切，早年金門許多民生物資都來自石碼，而大師老家開了一家碾米廠「謙成商行」，也就在港口旁邊，這正是他這麼多年以來，口中念念不忘的「金石緣」金門－石碼的情緣。

鄭善禧在1950年輾轉來台後，多次應邀來金寫生，從金門遠眺對岸的家鄉，總有一些深層的感慨，因此他筆下的閩南古厝寫景，其實也是他將對故鄉的思念，投射在彷彿相像的紅磚民居之中，有時即使是一堵傾圮的危牆土壁，也有著那在水一方，說不盡的鄉愁。

多年來，鄭善禧在台灣開畫展，卻推辭無數次海外邀展，這回才應邀跨海來金門開展。他在台師大的學生呂坤和力邀他留下來，長住在可以遠眺大陸的金門，做一個快樂寫生的「新金門人」。

(中時)

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