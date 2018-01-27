影》俄羅斯首架數位化IL-78空中加油機首飛

俄國最新款的Il-78M空中加油機在24日完成首飛。（圖/Aviation Complex. S.V. Ilyushin）

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中時電子報

由伊留申航空集團所研發的首架Il-78M-90A型空中加油機昨日成功完成首飛。此為後蘇聯時期俄國第一款生產的空中加油機，之前的Il-78是在烏茲別克生產。

Il-78M空中加油機首飛影片

Il-78M-90A為Il-76MD-90A的最新後繼款，自設計階段的建立設計文件開始，整架飛機均採用現代數位科技設計。

圖為Il-78M最終組裝的烏里揚諾夫斯克Aviastar-SP廠進行。（圖/Aviation Complex. S.V. Ilyushin）

伊留申78M配備四具新世代PS-90A-76引擎，擁有高度雙迴路，起飛推力增加。其噪音水準及廢氣排放均符合ICAO第四章附錄16標準。燃油消耗比前代空中加油機使用的D-30KP引擎減少12-14%，因此伊留申78M的航程增加，並可攜帶更多燃油用於空中加油。

飛行控制及導航系統全面更新，玻璃座艙設計可降低機組人員的負擔並提升飛航安全。

伊留申78M並保留了快速改裝為貨機的彈性設計（舊款Il-78-78M行空中加油機不具備此設計），以簡易機場的設施就可完成改裝。若有需要時機上可加裝滅火設備。

Il-78M空中加油機首飛。（圖/Aviation Complex. S.V. Ilyushin）

未來伊留申78M將成為空中加油的主力，為長程、前線及特戰飛機空中加油。該機設計可同時為兩架戰機加油，如蘇愷27/30/34/35及米格29/35。對長程機種和特戰機型可由機尾的加油設施加油。此外該機還可以在地面同時為四架飛機加油。

將飛機現代化的工作自設計階段之初就以現代電腦系統，採數位形式進行，設計和技術文件已完全轉換為數位化，生產過程也達成數位化。

Il-78M空中加油機首飛。（圖/Aviation Complex. S.V. Ilyushin）

最終組裝作業將於烏里揚諾夫斯克（Ulyanovsk） Aviastar-SP工廠進行，現在正在架設生產重型伊留申-76MD-90A軍用運輸機及伊留申-78M-90A空中加油機的最終組裝生產線，生產線分為數站以確保飛機完整組裝。其中最重要的是機身段對接的機身架工站，包含俄國生產的自動化支架。

Il-78M空中加油機首飛。（圖/Aviation Complex. S.V. Ilyushin）

生產自動化減少機身與機翼組裝的時間，而採用雷射光學測量系統確保組裝的精確度。新的生產線將減少機身架作業的複雜度，提供受控管的品質，減少對品保技師的依賴。

(中時電子報)

文章來源：Первый полет совершил новый самолет-топливозаправщик Ил-78М-90А

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