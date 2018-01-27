勞動部職安署與台南聯合稽查 裁罰89萬元

2018年01月27日 15:33 中時 洪安怡

鑑於歲末年終期間，事業單位可能有歲修、清理或趕工等狀況，升高職業災害風險，勞動部職業安全衛生署今（27）日會同台南市政府針對客運業、公共工程及民間營造工地同步實施歲末春安聯合稽查，一共裁罰89萬元，並預告接下來將有為期43天的春安勞檢計畫，呼籲雇主加強現場管理。

由勞動部職安署副署長周登春，與台南市市長李孟諺，針對具高職業災害風險的產業實施聯合稽查，結果發現有公司違反《勞基法》第32條第2項，加班工作超過46小時，和違反第36條連續出勤超過6天、例假日出勤等項目，共裁罰35萬元；在營造工地部分，也有二處違反22項，停工4事業單位，罰鍰54萬元；合計共裁罰89萬元。

此外，勞動部職安署預計於今年2月1日起至3月15日止，展開為期43天的「107年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，動員所有檢查人力實施春安勞動檢查，辦理安全衛生教育訓練及宣導會，並配合新修正《勞基法》分送勞動條件自主檢視表與《勞基法》修法說明。

勞動部職安署呼籲，雇主應加強現場安全管理，並強化營造工程施工架與模板支撐倒塌崩塌災害預防、作業勞工進場管制與承攬管理、運輸業長時間工作及過勞預防等事項，以避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌、洩漏中毒及過勞等災害。

(中時)