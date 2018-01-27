勞動部職安署與台南聯合稽查 裁罰89萬元

友善列印
中時

鑑於歲末年終期間，事業單位可能有歲修、清理或趕工等狀況，升高職業災害風險，勞動部職業安全衛生署今（27）日會同台南市政府針對客運業、公共工程及民間營造工地同步實施歲末春安聯合稽查，一共裁罰89萬元，並預告接下來將有為期43天的春安勞檢計畫，呼籲雇主加強現場管理。

由勞動部職安署副署長周登春，與台南市市長李孟諺，針對具高職業災害風險的產業實施聯合稽查，結果發現有公司違反《勞基法》第32條第2項，加班工作超過46小時，和違反第36條連續出勤超過6天、例假日出勤等項目，共裁罰35萬元；在營造工地部分，也有二處違反22項，停工4事業單位，罰鍰54萬元；合計共裁罰89萬元。

此外，勞動部職安署預計於今年2月1日起至3月15日止，展開為期43天的「107年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，動員所有檢查人力實施春安勞動檢查，辦理安全衛生教育訓練及宣導會，並配合新修正《勞基法》分送勞動條件自主檢視表與《勞基法》修法說明。

勞動部職安署呼籲，雇主應加強現場安全管理，並強化營造工程施工架與模板支撐倒塌崩塌災害預防、作業勞工進場管制與承攬管理、運輸業長時間工作及過勞預防等事項，以避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌、洩漏中毒及過勞等災害。

(中時)

外出趁現在 全台空品普通到優良 雲林鴨場中標禽流感 撲殺近4千隻

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。