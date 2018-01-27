強烈冷氣團來襲 醫師警告：溫差達10度非常危險

2018年01月27日 15:33 中時 倪浩倫

今日雖然許多地方不再下雨，甚至可看到陽光，但氣象局預估，明晚大陸冷氣團南下，強度可達強烈冷氣團等級，故下周可能下探10度，相較今日，溫差可能超過10度。醫師提醒，當溫差超過10度，會大幅提升心肌梗塞、中風的機率，民眾務必注意保暖，已有服藥的患者更要定時量血壓，超過130／80毫米汞柱便應就醫調整藥物劑量。

今日平地各地的白天溫度多落在20度上下，屬於還算舒服的天氣，但下周一、二，包括西半部和東北部，可能出現12度的低溫，周四更可能降到10度，與今日天氣出現不小的溫差。臺大醫院北護分院院長黃國晉提醒，許多研究都顯示，當溫差來到10度，會出現血管收縮、交感神經亢奮等情形，進而大大影響健康。

黃國晉解釋，當血管收縮，會使得血壓變高，交感神經亢奮也會增加心血管的壓力，對於本身心血管就不算健康、或年紀大的民眾，由於本身調節能力差，很容易因此出現中風、心肌梗塞等情形。

國健署提醒，面對低溫，無論是在居家還是外出，都要做好保暖，睡前在床邊伸手可及之處，放一件保暖衣物，當半夜或早上起床時，先做好保暖再離開床鋪；此外，有心臟血管疾病者，不應泡湯或泡澡，也要避免單獨去爬山、或單獨從事離開人群的活動，平時要勤喝溫開水，避免血液過度濃稠。

黃國晉強調，一般人的血壓應控制在140／90毫米汞柱以下，但對於心血管疾病患者，或有腎臟病、蛋白尿等共病者，則應用較高的標準、低於130／80毫米汞柱來看待，超過便應及時回診，請醫師調整藥物劑量；他強調，民眾每天都應在剛起床、睡覺前各量一次血壓，若有晨運習慣的慢性病者，早上務必吃了藥再出門，同時要隨身備好因應心肌梗塞、心絞痛的舌下含片，維護自身健康。

(中時)