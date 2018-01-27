蔡英文讚蘇治芬 李進勇一棒接一棒 讓雲林更進步

蔡英文視察雲林溪，讚蘇治芬李進勇一棒接一棒，讓雲林更進步。（張朝欣翻攝）

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總統蔡英文27日前往雲林縣斗六市視察「雲林溪水與綠」計畫，強調前縣長蘇治芬、現任縣長李進勇，一棒接一棒讓雲林持續進步，中央會全力支持，後續的汙水截流等河川淨化工作，將透過前瞻計畫盡可能給予補助。

蔡英文總統27日上午10點許，抵達雲林縣與雲林職業總工會進行座談，但未對外公開，下午1點許在雲林縣長李進勇、水利署長賴建信等人陪同下，前往斗六市視察「雲林溪水與綠」計畫，認為雲林溪經過掀蓋整治後，不僅是雲林的新景點，也是台灣的新亮點。

蔡英文表示，雲林溪是貫穿斗六市區的重要河流，但是很多斗六的年輕人，其實沒聽過這1條溪流。就算聽過，也不見得看過，因為從25年前開始，雲林溪上面就被加蓋了。

現在，李進勇縣長用新的觀念、用他的魄力，終於讓雲林溪重見天日。雲林溪整治完成後，這裡會變成1個親水空間，大朋友、小朋友都可以來這裡休閒散步。

蔡英文說，這幾年每次到雲林，都會發現一直在進步。民進黨在雲林縣執政，由前縣長蘇治芬、現任縣長李進勇一棒接一棒，成績有目共睹，2位縣長的投入和付出，我相信，縣民也都感受的到。

蔡英文強調，政策的成敗，要看地方政府的執行力。現在，無論是治水、農業創新、能源轉型、長期照顧等國家的重大政策，李進勇縣長率領的縣府團隊，都展現了最好的執行力，做出了口碑與特色。

(中時)

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