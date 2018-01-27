絕對不可能投給他的總統候選人 PTT票選結果驚人

絕對不可能投給他的總統候選人，PTT票選結果驚人。(合成資料照)

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中時電子報

11日新台灣國策智庫公布最新2020總統大選民調，若民進黨內互比，支持賴清德選總統的有42.3%，高於支持蔡英文連任的24.4%。這議題也有網友在PTT反向問起「你絕對不可能投給他的總統候選人」，5位人選中，藍綠各2位、1位第三勢力，賴清德以39%(40票)奪得「絕對不可能投給他」的冠軍。

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網友列出2020檯面上最有可能角逐大位的5個人分別是：A、總統蔡英文；B、行政院長賴清德；C、新北市長朱立倫；D、國民黨主席吳敦義；E、台北市長柯文哲，剛好藍綠各2位，1位第三勢力的，請問誰是你無論如何都絕對不考慮投給他的人呢？(可複選)。網友直言「我只有B完全不考慮，其他4位我都有可能會投他」。

統計後，「絕對不可能投給他」的5位候選人中，賴清德以39%(40票)奪冠，吳敦義則以23%(24票)奪下亞軍，朱立倫17%(17票)、蔡英文16%(16票)、柯文哲則是5%(5票)。

網友表示「這五個人一列出來，我的答案當然就是賴。他還沒有當總統就這樣了，給他當了還得了，不是只是空轉的問題，整個台灣給台南高雄幸福化」、「蔡英文和賴清德說低薪是做功德，迫害年輕人和勞工，被迫害還要繼續投的是在想什麼？」、「如果賴清德出來，就算對手是連戰我都投的下」、「絕對不投賴清德，一上台就搞台獨」、「賴清德、吳敦義這兩位出來，就算是勝文我就投」、「朱立倫、吳敦義沒有執行能力，只會喊口號」。

(中時電子報)

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文章來源：PTT

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