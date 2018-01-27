土城區公所邀請20位老師寫春聯、剪紙贈民眾

民眾高興地展示應景的「狗來富」春聯。（陳俊雄翻攝）

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土城區公所每年一度的免費贈送春聯、剪紙活動，吸引爆滿民眾前來索取。（陳俊雄翻攝）

土城區公所27日在區公所1樓大廳舉辦「歡喜迎狗年」剪紙春聯年畫揮毫贈送市民活動，邀請4位剪紙老師、16位書畫界老師輪番上陣，現場為民眾現場揮毫，吸引爆滿民眾前來索取春聯。

土城區長楊志宏表示，每年免費發送的春聯活動皆吸引許多民眾熱情排隊，為了便利前來的民眾領取及欣賞老師們的剪紙春聯作品，利用大廳更寬廣且完整的場地，讓老師能有更寬敞的空間盡情揮灑，民眾也能更輕鬆自在的欣賞大師現場親筆揮毫，同時也希望本次的活動能讓民眾感受精湛的書道文化及令人讚嘆的剪紙工藝之美外，也預告農曆春節即將到來，提前增添歡樂過年氣氛，歡迎民眾踴躍參與，一起來公所體驗滿滿喜氣年味，旺來福來一整年!

今天的活動共請來黃書墩、沈長祿、廖春美、余政明、林麗秋、高春英、邱秀味、賴美蓉、李朝順、沈靜芬、黃世仁、樊定中、黃玉葉、許秀珠、陳添進、陳麗玲等16位書法老師，以及謝明栖、翁沛瀅、林凱莉及鄭名惠4位剪紙老師共同為民眾現場揮毫及剪紙，公所大廳也擠滿了熱情民眾，許多跟隨家長前來的小朋友，也聚精會神地看著老師現場揮毫。

土城區公所社會人文課長許丕忠表示，春聯年畫揮毫贈送市民的活動已成為土城區的傳統活動，本次揮毫剪紙活動除了大家熟知的在地書畫家及學校剪紙老師參與外，迎接狗年即將到來，上午老師也會依民眾需求剪出喜、福字等應景圖案，還可在加上小朋友喜愛的狗狗造型等樣式選擇，讓大、小朋友提前感受農曆年節喜氣。

(中時)

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