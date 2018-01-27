澳網青少女單封后 梁恩碩：不可思議

2018年01月27日 15:53 中時電子報 林宋以情

詹謹瑋(後)、梁恩碩(前)去年台北海碩女網曾搭檔雙打出賽。(資料照,海碩整合行銷提供)

我國17歲女將梁恩碩，澳網青少女單一路過關斬將，27日決賽直落二擊敗法國布瑞兒（Clara Burel），成為捧起四大賽青少女單冠軍首人，梁恩碩賽後直呼不真實，梁恩碩的教練同時也是我國女網好手詹謹瑋，則讚賞梁恩碩「心臟真是超大顆」。

梁恩碩27日6比3、6比4拍退布瑞兒，成為繼2008年楊宗樺法網青少年男單奪冠後，我國史上大賽青少年奪冠第2人，也是首位大賽青少女單冠軍。「很不可思議，好像在做夢一樣！」梁恩碩賽後直說。

梁恩碩教練、我國女網好手詹謹瑋也以「不可思議」，形容梁恩碩澳網封后之旅。梁恩碩自2017年起拚戰大賽青少女單賽事，去年澳網闖8強，今年一舉封后。

詹謹瑋(前)是梁恩碩教練，去年曾與梁恩碩(前)搭檔雙打出賽台北海碩女網。(資料照,海碩整合行銷提供)

梁思碩在這次澳網贏的並不輕鬆，包括第一輪和4強都面臨賽末點都快輸掉，詹謹瑋說：「恩碩心臟真是超大顆，當逆轉打下來後，只說『還好』，恩碩不服輸的個性和鬥志，這都完全發揮無疑。」

梁恩碩158公分、66公斤身材，與歐洲球員相比身高成劣勢，但詹謹瑋認為，梁恩碩是主攻型球員，並不影響她的發展，「她發球球質快且重，本來就是她的武器，即便她的身材體型並不好，但並不會影響到她在比賽場上的發揮。

詹謹瑋也高度讚賞梁恩碩場上處變不驚心態，「她心態很平穩，比賽上很少有起令，處理關鍵球非常冷靜。」

梁恩碩賽後也特別感謝眾多幫助她的貴人，括台塑暨王詹樣公益信托、教育部體育署、中華民國網球協會、四維體育推廣基金會、高雄鳳山高中網球俱樂部、桃園市網球協會、傳承教育基金會、中國石油股份有限公司和台南安定團隊，當然還有就讀台南市國立善化高中所有師長，才有今日奪冠成就。

(中時電子報)