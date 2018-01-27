雲林生活工藝節匯集百工 創造「在地根經濟」

2018年01月27日 16:11 中時 張朝欣

雲林縣首屆「生活工藝節」，28日在土庫鎮土庫庄役場登場，匯集百名工藝師，開創雲林文化生活與創新工藝的「在地根經濟」示範群聚，並藉由各種生活工藝，讓具有雲林農鄉精神的創新力躍上全國與國際舞台。

第1屆「雲林生活工藝節」以「百工茶聚談日常」為主題，呈現大師講座、職人展演、DIY手作、工藝市集、工藝商品特展等複合式內容，並以「在地生活理念」與「創意設計精神」的情境展示方式，串聯雲林的日常生活工藝。

文化處長林孟儀表示，雲林有名的不只是農業，各鄉鎮的生活工藝文化底蘊豐沛，為了推動雲林生活工藝，首次籌辦此次活動，除了宣傳鄉鎮文化，也藉此帶動更多年輕人走進鄉鎮，讓小鎮文化能被重視，發展更在地化、國際化的工藝環境。

林孟儀說，2年前縣政府開始系統性的盤點雲林的生活工藝產業，為了壯大這股創新能量，今年起每月開始以百工茶聚為平台，集聚文創業者、職人、工藝師定期聚會，共同推動設計力、生產力、行銷力，進而提升整體競爭力。

生活工藝特展以甫修護完成的土庫庄役場為展場，利用歷史建築古色古香的格局，分為5大情境主題，分別從庭院、客廳、書房、梳妝台與信仰等生活場景切入，展現雲林的生活工藝美學。

除此之外，為了推動大學在地實踐、培育在地大學生，縣政府也媒合縣內工藝師在雲科大開設微學分課程，讓生活工藝在人才培育的環境中具體深化。

(中時)