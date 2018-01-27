雲林生活工藝節匯集百工 創造「在地根經濟」

雲林生活工藝節匯集百工，創造「在地根經濟」。（張朝欣攝）

友善列印
中時

雲林縣首屆「生活工藝節」，28日在土庫鎮土庫庄役場登場，匯集百名工藝師，開創雲林文化生活與創新工藝的「在地根經濟」示範群聚，並藉由各種生活工藝，讓具有雲林農鄉精神的創新力躍上全國與國際舞台。

第1屆「雲林生活工藝節」以「百工茶聚談日常」為主題，呈現大師講座、職人展演、DIY手作、工藝市集、工藝商品特展等複合式內容，並以「在地生活理念」與「創意設計精神」的情境展示方式，串聯雲林的日常生活工藝。

文化處長林孟儀表示，雲林有名的不只是農業，各鄉鎮的生活工藝文化底蘊豐沛，為了推動雲林生活工藝，首次籌辦此次活動，除了宣傳鄉鎮文化，也藉此帶動更多年輕人走進鄉鎮，讓小鎮文化能被重視，發展更在地化、國際化的工藝環境。

林孟儀說，2年前縣政府開始系統性的盤點雲林的生活工藝產業，為了壯大這股創新能量，今年起每月開始以百工茶聚為平台，集聚文創業者、職人、工藝師定期聚會，共同推動設計力、生產力、行銷力，進而提升整體競爭力。

生活工藝特展以甫修護完成的土庫庄役場為展場，利用歷史建築古色古香的格局，分為5大情境主題，分別從庭院、客廳、書房、梳妝台與信仰等生活場景切入，展現雲林的生活工藝美學。

除此之外，為了推動大學在地實踐、培育在地大學生，縣政府也媒合縣內工藝師在雲科大開設微學分課程，讓生活工藝在人才培育的環境中具體深化。

(中時)

土城區公所邀請20位老師寫春聯、… 支持本土動畫 何欣純包場請民眾…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。