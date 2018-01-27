支持本土動畫 何欣純包場請民眾看「幸福路上」

2018年01月27日 16:12 中時 馮惠宜

支持本土原創動畫，立法委員何欣純27日邀請百位民眾一起觀賞台灣第一部全本土製作的原創動畫「幸福路上」，何欣純指出，「幸福路上」動畫團隊100％MIT台灣製作，片中繽紛的色彩、角色設定、動畫的流暢程度，都再再顯示台灣在動畫人才、製作上已經邁入新的里程碑。

何欣純日前在臉書粉絲頁公開將在27日下午於秀泰影城舉辦「幸福路上」包場電影特映活動，近100個名額幾乎被秒殺，許多父母陪同孩子們一起看電影支持國片、找尋幸福，度過一個充實的周末。

何欣純表示，跟片中女主角小琪一樣身為六年級生的她，彷彿跟著小琪回到那一年重新經歷台灣的每個重要時刻。她有雷同的求學經驗就讀台中女中、出國留學、返國追求理想就是要找到何謂幸福；同樣的時代背景，經歷戒嚴、禁止說台語、解嚴到開放選舉等重要的事件，她看了感觸很深。

何欣純指出，「幸福路上」是台灣第一部全本土製作的原創動畫，去年在她爭取下，全台首座的「國家漫畫博物館」已確定設置在台中，這個動漫基地的不僅只有硬體面，它還會有軟體及人才的培育功能，從漫畫史料的典藏、研究和未來規劃，以及結合文化科技、數位體驗，未來她將持續在立法院教育文化委員會持續督促文化部與台中市政府關心影視產業的發展，鼓勵扶植動畫人才，讓台灣動漫產業未來更好。

(中時)