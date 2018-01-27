情人節出國旅遊　6大浪漫地看這裡

2018年01月27日 16:07 中時 陳祐誠

希臘扎金索斯島的沉船灣，號稱比天堂還美，神祕海灣共享遺世絕景。（KAYAK提供）

西洋情人節即將到來，今年剛好連著農曆新年假期，情侶們可以趁著連假，安排一趟甜蜜之旅，創造兩人美好回憶，為戀情加溫。全球領先旅遊搜尋引擎KAYAK精選6個浪漫地點，包括法國巴黎、南韓首爾、希臘扎金索斯島、義大利維羅納、沖繩古宇利島、捷克布拉格等，旅程絕對令人難忘。

許多人對「浪漫之都」巴黎都抱有夢幻憧憬，這裡更是許多知名愛情電影的取景場地，巴黎最具愛情象徵的地點，非「愛牆」莫屬。坐落於蒙馬特高地半山腰上的廣場裡，由612塊藍色瓷磚製作的愛牆，共用250種語言寫成311種不同字體的「我愛你」，其中也包含了繁體中文。

首爾的地標－N首爾塔，也是非常受到情侶們喜愛的約會聖地，最出名的就是滿掛著愛情鎖的愛情樹，來到這的情侶們都會鎖上專屬彼此的愛情鎖，並在能讓彼此緊緊靠在一起的愛情椅上拍照留念，象徵著「緊密相依、永不分離」，而南山更是欣賞夜景的絕佳去處，可欣賞360度的首爾美麗夜景。

希臘著名詩人D. Solomos曾讚譽扎金索斯是一個「讓人忘記天堂的地方」，近年更因為知名韓劇取景，讓島上的「沉船灣」成為超夯景點！蔚藍海水、潔白沙灘，加上20世紀擱淺於此的老鐵船，沉船灣的浪漫與神祕，讓造訪遊客都驚艷不已。來到沉船灣的情侶，會仿照韓劇中的男主角，挑選一顆白色石頭，寫下兩人的姓名並放在船體的某一處，當作留念。

《羅密歐與茱麗葉》可說是最具代表性的愛情故事，旅客可在義大利維羅納造訪經典場景，沿著鋪滿石板的馬奇尼街走去，在盡頭時拐到帽子街，就能找到「茱麗葉之家」，相傳只要摸了茱麗葉銅像的右胸，幸福就會降臨。附近的朱麗葉愛牆、愛情鎖鐵門等，也是情侶喜歡造訪的景點。

喜愛親近自然的情侶，則不要錯過沖繩2個「心」景點，用跳島和自駕遊的方式，感受沖繩之美。古宇利島上特殊天然地形所形成的「心形岩」，是情侶必訪景點，因此這裡又有「戀之島」的美名；「宮古島」是非常受到旅客青睞的潛水勝地，只有潛到海中才能看到由兩個拱形岩石所構成的心形的「雙拱形岩石」。

擁有豐富文藝氣息的布拉格，以獨特的巴洛克風格和哥德式建築聞名，紅瓦黃牆的布拉格建築炫麗奪目，宛如一座「金色之城」。這座被認為是東歐最美的城市，也是長久以來十分受到遊客歡迎的旅遊城市。相傳在查理橋上接吻的情人，會一生受到祝福，吸引許多情侶到訪。

(中時)