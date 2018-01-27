壕！陸江西鋼廠堆23億現金發年終 網友好羨慕

隸屬方大集團旗下、江西的九江鋼鐵廠擺出5億人民幣現金牆，要準備向員工們送出大紅包。（圖/騰訊新聞）

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中時電子報

又到了年終尾牙的旺季，無論是臺灣或大陸，都期盼著一份優渥的年終獎金，好讓這個年能更開心。近日一組壕氣發放年終的照片，成為大陸網路社群的搜尋熱點話題。

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據搜狐新聞報導，隸屬方大集團旗下、九江萍鋼鋼鐵有限公司（簡稱九鋼）在尾牙現場，擺放厚厚一疊有如磚牆般的現金牆，總計約5億多人民幣（約23億台幣），都是要給廠區一萬多名員工的年終獎金，平均每人能分得約5萬人民幣（約23萬台幣）大紅包。看完這組圖片，讓網友們好生羨慕，紛紛給九鋼點個讚！

方大集團旗下的九江鋼鐵廠，擺出5億人民幣現金要發給員工年終紅包。（圖/騰訊新聞）

江西九鋼搬出大筆現金，準備向員工發放年終紅包。（圖/騰訊新聞）

成立於1995年、在深圳交易所上市的方大集團，幕後操盤人為70後富豪方威，目前集團總資產高達16億人民幣（約73.6億台幣）。本業以炭素、鋼鐵、化工為主，近年也逐步向外擴張，兼營礦山、房地產、焦化等產業，總部位於廣東深圳，在大陸全國30多個城鎮都有據點。這間九鋼、是方大旗下江西萍鋼實業股份有限公司的全資子公司，主要產品為鋼筋、線材和鋼板為主，曾被獲得大陸全國「五一」勞動獎狀、並被評為中國最具競爭力民營企業。

據陸媒報導，方大集團不只在九鋼大發紅包，同時也在方大特鋼、方大炭素等旗下公司，也發放了現金紅包，總數超過10億人民幣（約46億台幣）、人均約有4萬人民幣（約18.4萬台幣）。看到如此壕氣的公司，讓大批大陸網友好生羨慕，紛紛留言點讚。有網友表示，「滿滿正能量！就算是作秀，也比不給錢的老闆強一萬倍！」更有住在附近的網友出面補充，「這家工廠年年大灑獎金，不只今年發錢、去年就已發出每人3萬人民幣（約13.8萬台幣）的紅包！」

(中時電子報)

文章來源：江西鋼廠5億年終獎分發現場 現金堆成牆

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