照顧失智者好辛苦 「自組小團體」可減輕壓力

失智症家屬照顧壓力大，可能過自組小團體，同一時間由1人來面對多名失智者，讓照顧者輪流獲得喘息。（台灣失智症協會提供）

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我國人口老化嚴重，也連帶讓失智者數量增加，目前全台有近30萬名失智者，負責照顧的家屬均相當辛苦。台灣失智症協會建議，可透過組成3~5人的小團體，同一時間由1名照顧者帶所有失智長輩唱唱歌、跳跳舞，不僅能讓其他家屬喘口氣，失智者也能透過外出，達到身體活動、人際社交的目的，有助延緩病情惡化。

台灣失智症協會理事長賴德仁說，失智症患者可能會出現一些失序行為或是情緒障礙，像是莫名的發脾氣、懷疑照顧者要遺棄他、或不斷問相同問題等，容易讓照顧者產生負面情緒且備感壓力；該協會也透過提供瑞智友善社區、瑞智互助家庭等場地，讓照顧者帶著失智者前來同樂、休息。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉說，對失智者，照顧者平時多是一對一的照顧，壓力很大很辛苦，但若能數個病友家庭合作、找一個場地，同一個時間內，由其中1名照顧者帶著其他失智者唱唱歌、跳跳舞，其他照顧者便能休息，並和彼此分享交流照顧經驗；她強調，透過這樣的方式，除了能減緩照顧者壓力，也能提高失智者外出意願，達到外出活動、增加人際社交的目的，有助於延緩病情的惡化。

藝人唐從聖昨日到瑞智互助家庭分享個人經驗，他說，因為工作忙碌的關係，他請了看護24小時照顧失智的母親，卻仍擔心她發生意外、走丟，他觀察發現，社區裡的失智長輩愈來愈多，照顧者相當辛苦，雖然不是每個地方都有像瑞智互助家庭的場所，但可在社區附近自組小團體，在彼此忙不過來時互為替手。

為給失智症家屬打氣，台灣失智症協會將於2月24日舉辦珍愛記憶公益演唱會，邀請殷正洋、紀露霞、荒山亮、洪小喬、黃仲崑等歌手現場演唱。

(中時)

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