有收到毛孩的「信」嗎...？花王一隻廣告惹哭百萬人 業績翻倍

2018年01月27日 16:28 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

貓咪不會說話，所以當牠出了什麼狀況時，沒辦法準確傳達給人們，又因為貓咪相當能夠忍耐，導致不少粗心大意的飼主在發現貓咪出現明顯不舒服的症狀時，已經為時已晚。因此飼主必須細心觀察貓咪的排泄物來掌握貓咪的健康資訊。

影音取自日本花王YouTube

影片中將貓咪的排泄物比喻成「給主人的信」，但主人只顧著清貓砂，「信」連看都沒看就扔進垃圾桶後趕著出門上班，又因為工作緣故冷落了貓咪，結果在某天回家時就發現貓咪倒在了門口，主人急忙將貓咪送醫後，藉由醫生才發現，貓咪留下一封又一封的「信」。

「信」中描述著貓咪是如何忍耐著痛苦，縱使身體在怎麼難過，依舊在主人面前強顏歡笑，只有在主人看不到的地方才會露出痛苦的表情，即便快要倒下，還是撐起身子去玄關迎接主人。主人讀著一封封的「信」，這才明白自己犯下了多麼愚蠢的錯誤，當場懊悔崩潰痛哭。

幸好最後貓咪順利康復，主人也不再迷糊，確實讀著一封封的「信」，最後進入Happy End。

這支不到5分鐘的影片，其實是日本花王的貓砂盆廣告「小小的訊息、大大的消息。」(小さな便り、大きな便り。)，找來吉本興業的搞笑藝人「鐵拳先生」作畫，並配上當紅歌姬、在《地海戰記》中演唱「瑟魯之歌」的手嶌葵，在沒有任何台詞的狀況下依然成功讓百萬人忍不住落淚痛哭，影片傳到中國大陸與台灣後，也感動兩岸的網友們，直說「我真的哭慘了」、「這根本不是廣告，是藝術」、「我從沒想過會有廣告讓我這樣大哭」、「看完後立刻抱著我家的貓貓狂哭」、「買，我買還不行嗎」。

貓咪不會說話，又很會忍耐，所以主人們只能藉由進食與排泄物觀察健康情形，當貓咪的排泄物出現異常例如尿量太少時，就必須趕快帶牠就診，通常都能早期發現早期治療。

(中時電子報)