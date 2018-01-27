太平輪紀念碑重見天日 張昭雄現身悼念亡父

2018年01月27日 16:36 中時 李其樺

張昭雄之父張生（上圖）1949年搭乘太平輪不幸遇難，享年49歲；下圖為張昭雄母親。（張昭雄提供）

過去張昭雄（右一）與家屬隔著軍方圍牆對著紀念碑進行追思悼念。（張昭雄提供）

1949年1月27日太平輪貨輪從上海啟航前往基隆，途中失事遇難造成1000多人喪生，僅50人生還，多位名人包括資深球評張昭雄之父張生、和刑事鑑定專家李昌鈺之父李浩民皆不幸罹難；高齡80歲的張昭雄今（27）日上午現身基隆市政府舉辦的太平輪海難紀念日追思活動，看到紀念碑不再深鎖圍牆，重見天日，不禁哽咽地說「不曉得要悲傷還是高興？」

張昭雄表示，小時候家境富裕，父親當年往返台灣、大陸經商，事發當時父親從上海運藥材要回台灣和家人團聚，誰知道從此一去不回來；當時他才9歲，家中包括母親以及他在內共8個兄弟姊妹，頓時失去經濟依靠，也讓他們過上很長一段時間清苦的日子。

「盼紀念碑重見天日盼了20多年了！」張昭雄說，過去每年要來悼念亡父時，跟軍方登記後再隔著圍牆憑悼，很辛苦；現在紀念碑終於移出來，不只家屬，只要民眾來基隆觀光可以來太平輪紀念公園看看，不用再等到每年1月27日才能看到紀念碑。

今年69歲的王通女士和丈夫、女兒、孫子一家3代昨天從上海搭機來台，參加今天這場海難追思會，親手放上花束、寫祈福卡綁在鐵絲網上，表達對過世親屬的思念。

(中時)