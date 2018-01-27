管爺臉書發文：大學自主 是不是台灣價值

管中閔獲遴選為台大校長，卻引來滿城風雨。（資料照）

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旺報
台大新任校長管中閔27日下午4點半左右在臉書發文，但僅有一句話，僅「大學自主，是不是台灣價值？」引發外界關注。（李侑珊翻攝）

台大新任校長管中閔在上任之前，風波不斷，近日遭民進黨立委張廖萬堅等人烏龍爆料，認為他抄襲碩專班學生，台大26日晚間對外發布聲明稿，強調管並無涉及抄襲，管中閔27日下午4點半左右在臉書發文，但僅有一句話，僅「大學自主，是不是台灣價值？」引發外界關注。

民進黨立委張廖萬堅等人前日對外指控，台灣大學新任校長管中閔與暨南大學管理學院院長陳建良共同發表論文，不當引用暨南大學EMBA碩專班張姓學生論文，台大學術倫理委員會26日晚間召開會議，經多方蒐集資料得知，確認管中閔並未涉及抄襲，此案不成立，教育部應盡速核定新校長，讓校園回歸平靜，校務得以順利推動。

台大在26日晚間10點半對外嚴正發表聲明，強調台大校長遴選委員會於1月5日完成校長遴選作業，1月10日即將新任校長相關證件資料報請教育部，自2月1日起聘任，針對近日媒體報導造成諸多紛擾，已損及大學自主之精神，盼以上聲明能釐清爭議，並祈教育部儘速核定本校新任校長，俾讓校園回歸平靜，校務得以順利推動。

管中閔在台大對外發布聲明後，於今日傍晚在個人臉書發文「大學自主，是不是台灣價值？」呈現對於近日綠營的不實指控有所回應。

(旺報)

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