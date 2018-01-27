擺脫「黨內互打」 黃偉哲推無毒養殖自詡「食安市長」

2018年01月27日 16:53 中時 程炳璋

黃偉哲公布第2支競選短片，推廣生技養殖的無毒草蝦。（程炳璋攝）

民進黨台南市長黨內初選天天上演「黨內互打」戲碼，民調領先的黃偉哲幾成箭靶，他27日擺脫選舉口水攻擊，選在安南區「愛心總舖師」蔡瑞成的餐廳公布第2支「喜歡台南」系列宣傳影片，自詡為「食安市長」，肯定台南養殖漁民積極投入產銷履歷認證，推廣「無毒草蝦」的生技養殖。

隨著民進黨3月市長民調接近，民進黨台南市長黨內初選這波口水戰就像春節吉祥話「吠吠揚揚」一般熱鬧，6位黨內初選參選人從白手套、黑咖啡、黑金同路人到誰最「與神同行」，黃偉哲都無法置身事外，他27日擺脫政治抹黑口水，帶著選舉團隊在安南區推廣無毒草蝦，發表對民間「生技養殖」的產業活力的看法，力挺養殖漁民。

黃偉哲27日在安南區東香台菜餐廳帶領團隊公布第2支「喜歡台南」競選宣傳短片，支持養殖無毒草蝦的業者顏榮宏和愛心總舖師蔡瑞成，顏榮宏以全程無毒養殖方式，建立產銷履歷，養殖出6尾1斤的市場最大型草蝦。蔡瑞成近10年都為街友義煮年菜。

藉競選影片發布，黃偉哲認為也是台灣新養殖農漁業的開端，顏瑞宏用無毒生態養殖草蝦的高科技作法，可說是農業版的看見未來。他提到，未來市政府的農業養殖政策上若能介入輔導農民，而非農民隻身單打獨鬥，3至5年內就能有成果。

黃偉哲在短片內自詡努力成為食安市長，未來將以政府力量輔導農民建立產銷履歷制度，令民眾吃的更安心。

(中時)