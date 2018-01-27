農村社區企業再造 魚池鄉「拾參村」亮眼

2018年01月27日 16:58 中時 沈揮勝

「拾參村」監事主席卓和中（右），向中衛人員介紹參訪。（沈揮勝翻攝）

「拾參村」長期獲得水保局及各優質農村高度肯定，成為中台灣重要觀摩據點。（沈揮勝攝）

優良社區到拾參村參訪與觀摩。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉為日月潭紅茶主要產區，全鄉有13個村落，茶農多為小戶。為避免單打獨鬥，農友蘇水定、卓和中等3年前整合各村組紅茶生產合作社、創「拾參村」品牌，以共榮概念創造利潤，在農委會水保局及中衛發展中心輔導下，已然成為中台灣農社企新亮點！

26日傍晚，中衛發展中心董事長謝明達、中區服務處副總詹偉正及前瞻生活組經理朱家慶造訪拾參村，對茶農之整合、邁向優質產區品牌聲譽、促進地方繁榮之理念持高度肯定，並期許農友堅持品質，再創一波日月潭紅茶百年新榮景。

茶農蘇吉正、盧薰遠、黃慶泉、楊昭瓏、賴文宏等50多人，2014年以集資認股方式在台21線中潭公路大雁隧道附近成立行銷據點，藉以推廣真真實實生長在魚池鄉，以草生、無藥害栽培的日月潭紅茶，也讓消費者能夠獲得真正的品質保障。

他們的決心與意志，博得農委會水保局的尊敬與重視！透過副工程司盧啟榮及輔導團體隊協助，從茶園管理、SGS藥檢、共同製茶廠、企業識別設計到後端行銷通路，以及紅茶體驗、深度旅遊的導覽規畫與培訓，逐步到位就緒。

另方面，中衛發展中心也配合輔導其產品研發、協助申請設備之添購以及人事、企畫等事項之補助，引領克服生產、加工、銷售等障礙；另透過合作社理事主席蘇水定、經理陳泰儒等建置平台行銷，期為農村經濟拓出一片天。

去年5月起，水保局陸續安排全台網路票選前20名的農村產業代表及數十名旅行社業者，前往「拾參村」作產業體驗、示範與觀摩；近日中衛強化輔導，可望通過ISO22000驗證，將品牌紅茶製程標準化、規格化，提升品質、創造共榮。

(中時)