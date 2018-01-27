台小鮮肉當愛情騙子 癡情陸女損失千萬

台中市警察局第四分局偵查隊，破獲專門詐騙陸女的詐騙集團，逮補吳男等六人。（黃國峰翻攝）

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台中市警察局第四分局偵查隊破獲小鮮肉詐騙集團，台中市43歲吳姓男子提供資金設備，招募八年級生擔任話務車手，並盜用網上型男照片為頭像，加入大陸「世紀佳緣」交友網站，以有房並薪資收入不錯的大陸女子為對象，以投資失利等理由，要求女子匯款，至今不法得利約台幣上千萬元，警方24日收網，逮補吳姓男子等六人。

查獲筆電、手機、監視器、網路分享器等犯案工具。（黃國峰翻攝）

台中市警察局第四分局偵查隊破獲小鮮肉詐騙集團，台中市43歲吳姓男子提供資金設備，招募八年級生擔任話務車手，並盜用網上型男照片為頭像，加入大陸「世紀佳緣」交友網站，以有房並薪資收入不錯的大陸女子為對象，以投資失利等理由，要求女子匯款，至今不法得利約台幣上千萬元，警方24日收網，逮補吳姓男子等六人。（黃國峰翻攝）

台中市警察局第四分局偵查隊指出，警方於2017年4月即查獲詐騙機房，並再積極追查上游共犯，12月又再度查獲3名共犯，經反覆偵查，終於鎖定小弟口中的大哥即是吳姓幕後金主，於今年1月24日在北區及西屯區陸續逮補幕後金主吳男及話務車手林男、閻南等三人，並當場查扣筆記型電腦、手機、交戰手冊及賓士汽車一輛，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

台中市警察局第四分局偵查隊，破獲專門詐騙陸女的詐騙集團，幕後金主吳男出入以賓士汽車代步。（黃國峰翻攝）

警方指出，吳男本來失業，陪老婆在夜市擺攤，後見詐騙有利可圖，招募八年級生，透過登入大陸「世紀佳緣」交友網站，除可先行鎖定對象有無財產外，還可經即時通QQ軟體聯繫騙取個資，不用擔心被大陸官方鎖定，並盜用網上型男照片，鎖定以結婚為前提，且已購屋或收入不錯的女子為詐騙對象。

教戰守則列出各種應變話術。（黃國峰翻攝）

鎖定對象後，話務車手透過即時通QQ，自稱在台灣或香港從事房地產、金融業等，從初期的溫柔關懷，到漸漸露骨的曖昧對話，等感情加溫認定穩定交往後，再轉由幹部或吳男接手對話，開始藉口假投資、借貸、辦簽證相親等名義，誘騙女子轉帳至詐騙集團指定的帳號內，得手後以話務手15%、幹部20%、吳男65%等比例拆帳，據查目前已有20名陸女受害，詐騙所得新台幣上千萬元，訊後全案依詐欺罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局第四分局偵查隊，破獲專門詐騙陸女的詐騙集團，24日前往犯嫌住處，查獲手機、電腦等犯案工具。（黃國峰翻攝）

台中市警察局第四分局偵查隊副隊長張詩晨呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙手法貼近民眾生活所需，請民眾務必提高警覺，有任何疑問可撥打警政署165反詐騙諮詢專線查詢或就近洽詢鄰近派出所諮詢，預防成為詐欺的受害者。

(中時)

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