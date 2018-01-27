奧客都是老師係金欸！為1塊錢掏計算機盧加油站工讀生

2018年01月27日 17:06 中時電子報 莊楚雯

為了1塊錢，害員工被老師盧了10分鐘！一名加油站員工在《爆廢公社》PO文，分享一則投訴事件，有一名老師加完油後，為了計較那一塊錢吵了10分鐘，還掏出計算機，將32公升的95汽油，乘以每公升28.7元，等於918.4元，四捨五入後918元，但加油站卻收919元，讓他無法接受。在一旁的原PO看不下去，只好使用檢測員教的度量衡算法打倒老師，讓網友們大讚「好狂的加油員」。

原PO先問了老師兩個問題。第一，請問加油機最小的計算單位是公升還是cc？老師回答，是cc啊；第二，那再請問加油機的金額表最小計算單位是多少？老師又回：1塊啊！接著，原PO就開始算給老師聽：

以度量衡方式 算給老師聽(圖/翻攝自爆廢公社)

店員也額外說明計算方式，「以95汽油來說『每公升28.7』，但是加油機的計算是以『cc』為單位不是公升，(你當油槍口徑是火箭砲嗎，油一次噴1公升)，價錢是1塊錢為單位，(你有看過金額表是每次都是倍數在跳的嗎？)1公升÷當前油價=每1塊錢的油量。每1塊錢的油量÷2=這才是每塊錢的進位點，你加超過進位點，加油金額就會多1塊。」

為了讓網友看得懂，加油員文末還舉了「33公升」的例子補充算法。

以95為例子：

1÷28.7=0.034÷2= 0.017

32公升的情況...

32x28.7=918.4元

918÷28.7=31.98公升

32-31.98=0.02公升(超過0.017所以要多付1元)

所以是要付919不是918

33公升的情況......

33x28.7=947.1元

947÷28.7=32.99公升

33-32.99=0.01公升(未超過0.017所以不用進位)

所以只要付947

對此，網友們也全看傻了，覺得這位老師為了1塊錢狂盧，根本就是「奧客」一名，「這加油員超狂的啊」、「1塊給你，拜託你不要算了」、「天啊，老師直接被你打爆」、「見笑轉生氣，奧客吃悶虧囉」、「多賺那1塊，你會比較富有嗎」、「要是不想被進位，就加10的倍數就好啊，那老師真的白爛的很有趣」、「果然奧客排名沒有錯！第3名老師、第2名退休老師、第1名吃素的退休老師」。

經《中時電子報》詢問中油客服後，表示因為不清楚當下狀況是如何，所以無法斷定誰正確，但確實加油機最小的計算單位是cc，且加油時也不會剛剛好是32公升，還是會有誤差，情況正在了解中。曾在中油加盟店打工過的員工也分享，加油機的金額並不會出現小數點、都是整數，因此如果顧客硬要凹這幾塊錢，最後就是工讀生自行吸收。

(中時電子報)