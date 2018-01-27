SBL》受傷仍要到！張博勝：用爬的也要爬來

2018年01月27日 17:06 中時電子報 黃及人

前役比賽尾聲重摔倒地的台銀隊長「喇叭」張博勝，經過檢查後，確定腰部肌肉挫傷，目前未列歸隊時間表，但他仍然堅持27日在台北看完醫生後，馬上驅車趕回桃園巨蛋場邊「坐鎮」，他不禁自嘲，「奪冠之路總是艱辛的！」

來到上半季尾聲，台銀傷兵狀況越來越多，除了陳順詳因為椎間盤突出而歸期未定，包含張博勝、龍弘元、范士恩等主力也都有傷在身，台銀因此戰績滑落，從聯盟第1跌到目前第5，張博勝很清楚自己受傷的時機點很糟糕。

所以就算不能上場，張博勝27日仍然選擇先回台北前往醫院檢查，隨即拜託女友幫忙載他趕回桃園巨蛋，儘管台銀總教練韋陳明希望他可以留在台北休息就好，可是向來責任感很重的張博勝，還是趕回桃園替隊友加油打氣。

「就算叫我用爬的，我也想爬回桃園替大家加油，畢竟我是隊長，他們沒有我在場坐鎮不行的，」張博勝露出苦笑表示，「現在確實是我們這個球季的關鍵時刻，前面都拚那麼辛苦了，真的很不想最後關頭輸掉或被淘汰。」

如今隨著台銀戰況吃緊，張博勝更加不想把自己傷勢狀況說死，「原則上，等到明天肌肉不那麼緊繃，傷勢狀況才能比較明朗，一個不小心，我有可能弄到跟順詳一樣傷勢，但也有可能，我下周就回到場上拚戰了！」

就是這種拚戰精神，才讓張博勝更具隊長應有風範，只是台銀當前或許更需要的，還是能有更多板凳戰力挺身而出吧！

(中時電子報)