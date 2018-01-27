盧秀燕 江啟臣拚初選 輪流搶蔣萬安助陣

盧秀燕、江啟臣拚初選 輪流搶蔣萬安助陣
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蔣萬安（右四）到沙鹿市場，陪同盧秀燕（右二）掃街，被熱情粉絲緊貼拍照。（王文吉攝）
立法院「站神」蔣萬安（右）特別南下台中，努力為盧秀燕拉票。（王文吉攝）
江啟臣勤跑多場慈善活動，到神岡新和宮敲響愛心鑼，幫忙義賣春聯。（江啟臣競選辦公室提供）
江啟臣（左五）參加大里跳蚤市場公益活動，並大力宣導垃圾減量、資源回收等環保觀念。（江啟臣競選辦公室提供）

蔣萬安不選台北市長，改當超級助選員！27日上午他與重砲立委「顏寬恒」合體，陪同盧秀燕前往沙鹿市場掃街，沿途受到支持者熱情回應；為公平起見，明天再到豐原慈濟宮，出席江啟臣舉辦的春聯書寫暨客家燈籠發送活動，他表示，盧秀燕、江啟臣都是一時之選，最後無論誰出線，對台中市民都是最好選擇

被封為「站神」立委蔣萬安，宣布不參選台北市長後，首度出馬助選，一早與重砲立委顏寬恒合體，陪同盧秀燕拉抬人氣，三人先到沙轆觀音亭參拜，隨即轉往沙鹿市場拜票。不少民眾看到蔣萬安，爭相上前握手，菜籃族甚至緊貼要求合照，蔣萬安不忘提醒「電話民調要支持盧秀燕」、「拜託市長支持盧秀燕」。

蔣萬安表示，盧秀燕是他在立法院非常要好的同事及前輩，對於台中的市政規劃很有想法，也很有經驗，加上地方經營紮實，所以特地南下相挺。顏寬恒說，盧秀燕、江啟臣在黨內良性競爭，現在各自努力拚初選民調，畢竟都是為台中市打拼，只要有需要他都會幫忙。

盧秀燕一一向民眾懇託，市場「當選」聲此起彼落，有多位熱情菜販送青蒜及菜頭，預祝她「初選博得好彩頭」。盧秀燕表示，市府宣稱投入資源照顧海線，卻與民眾實際感受有落差，以空汙為例，離中火越近的海線居民，只能被迫接受如此惡劣的環境，她若當選市長，會尊重地方聲音，積極商議出最適當的政策。

江啟臣27日連跑多場慈善活動，包括大里跳蚤市場公益活動及神岡獅子會冬令救濟等，他除親自敲響愛心鑼，幫忙義賣春聯，還宣導垃圾減量、資源回收等環保概念；為拚初選出線，江啟臣行程滿檔，晚間邀請黨內新女力立委柯志恩、王育敏及林麗蟬到旱溪夜市拉票，明天也搶到蔣萬安幫忙拉票。

江啟臣競選辦公室表示，國民黨青壯世代迎戰2018大選，透明新連線團結戰力已然成形，包括蔣萬安、顏寬恒、林為洲、李彥秀、許淑華、楊鎮浯、馬文君等立委，28日上午將齊聚豐原慈濟宮，力挺江啟臣參與台中市長選戰，未來也將持續跨區支援，展現團結戰力。

(中時)

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