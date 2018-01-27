高雄農改場一年一會迎賓日 遊客野餐賞花

高雄農改場一年一會的迎賓日，觀花卉區以羽狀雞冠花種植而成的迷宮花園，小孩奔跑其中。（潘建志攝）

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高雄農改場一年一會的迎賓日，花卉區周邊種滿了粉萼鼠尾草、金魚草、薰衣草、大波斯菊、百日草、蝶豆、朱槿、蜀葵等，花團錦簇。（潘建志攝）

高雄區農業改良場一年一會的迎賓日「熱帶新農業 幸福饗宴GO！」活動27日舉行，由於農改場1年中僅開放這1天，吸引許多民眾入場。今年焦點是景觀花卉區以羽狀雞冠花種植而成的迷宮花園，加上周邊的五彩繽紛的各式花朵，美不勝收。

高雄農改場場長林景和說，農改場是研究單位，以實驗及研究為主，平常不對外開放，只有「迎賓日」才展示一年來研究成果，讓民眾入場，參觀新品種育成、農產品加工、作物健康管理技術等，讓民眾更認識台灣農業。

今年景觀花卉區焦點，是以羽狀雞冠花布置的迷宮花園，大人們賞花，小孩則在中間奔跑。花園周邊種滿了粉萼鼠尾草、金魚草、薰衣草、大波斯菊、百日草、蝶豆、朱槿、蜀葵等，花團錦簇，大家搶著合影。

現場也有優質農特產品與地方料理展售、熱帶花卉花藝展示、農業體驗DIY、草生栽培繁殖DIY、蓮霧與棗得獎果品展示等，讓民眾「有呷擱有掠」。不少人也扶老攜幼，在場內草地上野餐，在溫暖的冬陽下享受愉快的一餐。

高屏地區是蓮霧及蜜棗的主要產地，高雄農改場連續8年舉辦「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」競賽，表揚優勝農民，同時展示得獎產品，也讓民眾認識優良的農特產品。

(中時)

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