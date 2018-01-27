「滷味」的藝術 水火交融數千年的瑰麗產物

「天香小滷系列」包含滷香豆干、牛筋／腱、豬腳等多款杭式滷味精選，講究回溫即食便利性，同時食用時機多元，不論年節聚會或家庭小酌皆適宜，價格自NT$99起。（圖片／台北亞都麗緻大飯店）

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很少有食物像滷味，用最原始的烹飪法，激盪出最深層的眷戀。說起「滷」，其實就是將食材放入調味後的滾燙滷水中，透過長時間的烹煮，將食材與滷水的味道相互融合交替，激盪出錯縱又富層次的美味。

歷史上的第一個滷味出現在2000多年前的秦朝，相傳當時李冰父子赴四川興建都江堰，使用提煉出來的井鹽搭配上當地的特產花椒烹製食物，就成為現今滷味的開端。幾乎每個媽媽都擅長「滷」，各家更是有屬於自己的獨門秘方，講究點的活用各樣香料，並在醬油、水等液料比例上精雕細琢，但就算只是滷包配上鹹水，也能搖擺出鮮甜美味。

滷味是時間的產物，若無光陰淬煉，很難引誘出濃郁的精髓，且更講求耐性，最好是文火慢烹，將鍋中保持微沸，才能成就一鍋好味。

今年台北亞都麗緻大飯店就在春節前夕，由天香樓行政主廚楊光宗私房獻上「天香小滷系列」，採用傳統乾滷手法，先以蔥、薑、蒜頭、冰糖、醬油、八角、丁香及高湯熬製滷汁基底，再依據各式食材的口感、風味特色，分別調整冰糖、辣椒油、辣椒醬比例，再與各食材熬煮收汁，讓滷汁裹覆在食材外層成為厚厚甜凍，可品嚐豐厚膠質與滷汁香氣完美交融。

天香小滷採古老烹調，以講究杭州菜的執拗，慢慢滷出原汁原味，滷味無需風騷花俏，簡單才是最完美的配方。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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