七彩燈光打造魔幻冰雪世界 43屆北海道「層雲峽冰瀑祭」盛大登場！

夜間層雲峽冰瀑祭在七彩燈光照射下，打造出如夢場景。（圖片取自朝日新聞網）

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旅客可親身體驗「攀冰」活動，享受在零下氣溫中運動樂趣。（圖片取自層雲峽冰瀑祭官網）
綿延近百公尺「冰雪隧道」，隧道上方大型冰柱令人讚嘆大自然奧妙。（圖片取自朝日新聞網）
象徵考運昌隆的「冰瀑神社」吸引大批學子前來祈福。（圖片取自層雲峽冰瀑祭官網）
神社冰製「神玉」貼上硬幣會緊緊黏住。（圖片取自OH MATSURi網站）
冰瀑祭會場設置「休憩所」，販售各式熱食飲品。（圖片取自層雲峽冰瀑祭官網）
在「冰吧」雪屋品嘗純正日式清酒別有滋味。（圖片取自層雲峽冰瀑祭官網）

冬季白雪降臨日本北海道，知名「層雲峽冰瀑祭」即日起至3月18日盛大舉行，今年邁入第43屆冰瀑祭與札幌雪祭、小樽雪燈之路、千歲‧支笏湖冰濤祭並稱「北海道四大雪祭」。

鄰近石狩川河畔冰瀑祭會場佔地廣闊，一萬平方公尺寬廣地域，30多個冰雕作品錯落其中，建構出奇幻冰雪世界。每年祭典開始前2～3個月，冰雕藝術家在圓木製成骨架上澆著石狩川河水，不斷重複結冰與鑄造過程，打造鬼斧神工作品。

會場各式造型雪屋與冰雕作品讓人目眩神迷，白天前往冰瀑祭不可錯過「攀冰」體驗，在專業人員指導下旅客使用冰鎬攀爬垂直冰牆，享受難得極地探險樂趣。夜間的冰瀑祭展現絕美風貌，刺骨寒風迎面吹拂，大型冰雕作品在絢麗燈光投射下揭開神秘面紗。今年預計可吸引超過15萬人次遊客入園參觀。

「冰雪隧道」綿延100公尺，上方大型冰柱宛如鐘乳石洞，壯闊景緻令人屏息，讓人不禁讚嘆大自然鬼斧神工。應考考生不可錯過冰雪雕刻而成的「冰瀑神社」，傳說將硬幣按壓在冰製神玉會緊緊黏住，象徵「不會落榜」意涵。

美食是每趟旅程不可或缺元素，會場「休憩所」販售熱騰騰小吃與咖啡、牛奶等飲品，當地特產「甜酒」更是不可錯過。想體驗極致嚴寒的旅客，可前往「冰吧」享受美味日本清酒，零下10度氣溫在特製雪屋品嘗大雪上川酒造釀造限定酒款「神川」，別有一番風味。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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