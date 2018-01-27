花現龍井 8公頃稻田變花海

龍井農會27日舉辦舉辦「2018花現龍井系列活動暨農民節表彰大會」，台中市長林佳龍（右）與市議會議長林世昌一起邀民眾來龍井賞花田。（馮寭宜攝）

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龍井農會27日舉辦舉辦「2018花現龍井系列活動暨農民節表彰大會」，吸引許多民眾來踏青兼賞花留影。（馮惠宜攝）

台中龍井區農民每年12月至隔年2月間都會種植百日草、波斯菊、油菜花等景觀綠肥作物，綻放的小花形成大片五彩繽紛的花田已成台中新秘境，龍井農會與農業局27日舉辦「2018花現龍井系列活動暨農民節表彰大會」，台中市長林佳龍到場親自邀請民眾一起來賞花，更盛讚這是台中市的新秘境。

林佳龍也在農業局長王俊雄、地政局長張治祥的陪同下出席並頒獎表揚績優農民，包括議長林士昌、立委顏寬恒、市議員劉淑蘭等人均到場，現場也湧入許多民眾賞花拍照，氣氛熱鬧。

林佳龍說，很開心台中市又多了一個美景，配合台中市今年將舉辦世界花卉博覽會，龍井區規劃「花現龍井系列活動」，他也期待在今年花博年每個農會都能挑選一樣特產及特色活動讓花博盛會更加豐富。

此次活動同時結合在地文化、藝術及運動，如馬拉松路跑、騎自行車、音樂會、寫生與創意貨櫃屋，讓民眾賞花還能能更深入地方文化。

立委顏寬恒則說，龍井不一樣了，不僅栽種有機農作物，更有大片的花海，未來也盼市府大力補助讓龍井持續發展。

農業局指出，龍井區背山面海，種植稻米、蕃薯或雜糧等作物，是中部地區重要的農作產區之一，油菜花、百日草及波斯菊是該區稻田休耕期間的主要綠肥作物，隨著氣候的變化及種植時間的不同，花期有所差異，在繁花開盡後成為農民最經濟且方便的有機肥料，不僅友善環境耕作，也有助改善地力提昇作物品質。

(中時)

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