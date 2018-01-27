侯友宜親授拒毒八招 500位家長用愛陪伴Fun寒假

侯友宜親授拒毒八招、500位家長用愛陪伴Fun寒假。（葉德正翻攝）

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侯友宜親授拒毒八招、500位家長用愛陪伴Fun寒假。（葉德正翻攝）

新北市教育局27日在丹鳳高中舉辦「新世代反毒策略宣導活動」，新北市副市長侯友宜親自出席傳授『新世代反毒八招』，與現場各校家長及新北市六大家長團體將近500人，共同宣示用愛陪伴Fun寒假。

侯友宜說，市府對毒品抱持「零容忍」態度，特別整合各局處成立「毒品防治辦公室」，將校園毒品防制列為重點項目，藉由「高關懷青少年通報中心」，擴大關懷輔導層面，也透過輔導諮商中心、醫療戒治單位及少年輔導會等單位，個案學生回歸正常家庭生活。

侯友宜更親自傳授家長「反毒八招」，期透過多元整合之積極作為，提升親職協助推動防制學生藥物濫用工作之角色及功能。

教育局長林奕華指出，本市18歲以下涉毒青少年2017年較2016 年下降15％，但涉新型態毒品佔查獲人次卻上升11％，顯見新型態毒品使用者有上升趨勢。且新興混裝毒品類型多變，以新穎的包裝型態偽裝如糖果、巧克力、咖啡包等，教育局將藥物濫用防制擴大到家庭層面，結合外部單位如國紹泌尿科學教育基金會、貓頭鷹親子教育協會等，共同幫助學子遠離毒害。

今日活動除警犬隊展現警犬緝毒實務應用及服從性操作的訓練成果外，並透過香巴拉劇坊「歐陽的顛倒世界」戲劇演出，從同理心角度出發，體會吸毒者的心聲，另藉由線上反毒知能問答，提供家長毒品危害之基本常識、尋求協助等資訊，讓家長團體、各級學校家長會與市府團隊綿密結合下，深化反毒觸角，強化學校防制學生藥物濫用之成效，併肩做為學生安全最堅實的後盾。

(中時)

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