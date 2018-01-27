MLB》年輕新血一直來 林子偉：覺得像變老了

2018年01月27日 17:49 中時電子報 蔡銘仁

大聯盟春訓將在2月中旬展開，旅美台灣球員先前陸續返美，效力紅襪的林子偉則預定這個月30日啟程，林子偉今(27日)出席《全民打棒球2 Online》比賽擔任一日教頭，談到新球季目標，他心裡現在只有唯一的答案，就是開季的25人名單。

《全民打棒球2 Online》今天舉辦玩家對戰比賽，林子偉受邀到場加入講評，並在名次出爐後當起頒獎嘉賓。林子偉說，過去在國中也有玩這遊戲，不過後來到高中就沒在玩，現在在美國都玩PS4。林子偉結束活動後，接著下周1月30日就要回美國備戰新球季。

林子偉去年被放進大聯盟40人名單，今年是他首度參加大聯盟春訓，他坦言自己還不知道行程，只聽說大多是自主訓練居多，整體算輕鬆。不過他仍不敢大意，在30日就要回美國備戰，「回去調時差大概3到4天，就要開始做打擊、守備等各方面的訓練，這樣才能跟得上腳步。」

林子偉今年目標進開季25人名單，並期許自己表現能更穩定，「不要跟前幾年一樣，一次想得太多，希望可以維持穩定性。」大聯盟各隊休季期間多少都有球員流動，其中自然包括紅襪，身旁選手來來去去，林子偉有心理準備，同時也有危機意識。

林子偉雖然才24歲，但他說現在後面有19、20歲球員補上來，自己都覺得像變老了，多少會擔心機會被壓縮，必須更拚一點。這次他回美國的時間比先前早，就是為了提前做準備，連農曆新年都沒能享受，「不想到過年是因為那樣待得太久，想早點回到工作的地方去。」

林子偉去年上大聯盟後，今年返台活動滿檔，但他沒有喊累，「很高興有人能看重我、找我去代言，我很開心也樂意去做，代言廣告電視上也看得到。」林子偉也透露，之前曾想過有機會接觸運動相關的廣告，也可以去接拍看看。

(中時電子報)