情侶口角閨密烙人 刺死男友

2018年01月27日 18:32 中時 謝明俊

警方逮捕黃怡瑄。〔謝明俊翻攝〕

警方逮捕逃跑不及的林姓同夥。〔謝明俊翻攝〕

在北市廈門街同居的男女情侶辛家豪、劉佳佳，27日上午因劉女與友人到好樂迪唱歌太晚回家，引發口角，劉女打電話向閨密黃怡瑄抱怨，黃女竟怒不可遏，帶著一起唱歌的7、8名友人，衝到辛某租處興師問罪，持刀將辛某刺傷後逃逸，辛某經送醫急救不治，警方據報到場逮捕黃女及林姓同夥，並將劉女一併帶回調查，正全力緝捕其它嫌犯中。

死者辛家豪和女友劉佳佳同在北市中山區酒店上班。〔謝明俊翻攝〕

涉嫌帶人行兇的黃怡瑄。〔謝明俊翻攝〕

警方目前清查出涉案在逃嫌犯中，包括1對楊蔡姓〔複姓〕兄弟、以及周姓少年，他們和黃女、劉女都是新店五峰國中同學，或是前後期學長、弟，都是住在新店市區或是安坑地區。其中劉佳佳和黃怡瑄2人，現年20歲，是從國中開始到現在的閨密好友，目前都同在台北市民生東路「香水有毒」酒店擔任坐檯小姐，交情非常深厚，劉佳佳的男友辛家豪也同在「香水有毒」酒店擔任酒吧調酒師，2人交往不到1年，目前同居在廈門街一處頂樓加蓋套房。至於楊蔡姓兄弟，曾在北市信義區知名夜店「MIST」鬧事被捕，警方查出這些青少年疑與竹聯幫有關。

劉、黃2女及楊蔡氏兄弟等人，是在26日晚間相約到文山2分局旁的好樂迪KTV景美店聚會唱歌喝酒，眾人喝到27日上午7時，劉佳佳表示同居男友辛家豪〔37歲〕要她回租住處，她先行離開，黃女等人繼續留在KTV唱歌。

劉佳佳回到廈門街租處，辛家豪不高興質問劉女為何玩得那麼晚才回來，2人都因有喝酒引發口角，劉女一氣下樓打電話給閨密訴苦，辛則在臥室睡覺。不料，黃女一聽大發雷霆，當場要包廂裡的男人跟她走，要去教訓辛某，黃女等8人，分乘2部計程車衝往廈門街，在1樓遇見劉女，黃女一把搶走鑰匙，帶著7男衝上樓，打開房門衝進臥室，將睡夢中的辛男拉出圍毆，混亂中有一人持利刃朝辛某背部猛刺2刀，眾人隨後下樓逃逸。

眾人鬥毆聲響驚動鄰人報案，警消趕到現場，將辛家豪送台大醫院急救，因傷勢造成氣胸及內出血，延至下午13時14分宣告不治。警方另在現場逮捕黃、劉2女，另1名林姓男同夥因逃跑時，過度緊張引發過度換氣暈倒，被警消送和平醫院，待無大礙後由警方逮捕帶回派出所偵詢。

警方目前逐涉清查出涉案嫌犯身分，正全力緝捕中。

(中時)