去年詐騙排行榜 解除分期付款列首位

2018年01月27日 17:59 中時 林郁平

刑事局公布去年度詐騙案件排行榜，發現詐騙集團最常使用的手法分別為第1名「解除分期付款」、第2名「假網拍」、第3名「假冒好友借錢」。

警方表示，「解除分期付款」幾乎每年均居詐騙排行第1名，歹徒入侵資安防護措施不足的購物網站，竊取民眾個資與交易資料後，再佯稱客服人員作業疏失，要求被害人需前往ATM操作以解除分期設定，去年詐騙集團最常冒用的網路賣家有：EZ訂（訂購電影票券）613件、金石堂網路書店540件、雄獅旅行社422件，其中，金石堂網路書店在前年是詐騙集團最愛冒用第1名，去年詐騙案件數仍居高不下，民眾使用網路商店購物，應慎選優良購物平台。

第2名「假網拍」原在歷年詐騙排行榜不曾名列前茅，但民眾上網購物已成為趨勢，去年度假網拍詐騙手法不斷推陳出新，讓民眾防不勝防，從最初的「加LINE私下交易享優惠」吸引民眾，民眾匯款後卻已讀不回或封鎖；去年中則是爆發詐騙集團利用臉書廣告「限時搶購、貨到付款、鑑賞期不滿意包退」，吸引民眾對限量優惠又可貨到付款的網路商家上鉤，到貨時卻收到贗品、瑕疵品，讓消費者大呼被騙；年底詐騙集團又出新招，詐騙集團瞄準民眾對高價3C產品的欲望，盜用民眾臉書帳號再轉加入LINE私下交易特價販售手機。去年度假網拍詐騙案件飆升，直逼第1名，民眾切記看到「限時特價搶購」、「加LINE私下交易」、「價格遠低於市價行情」等關鍵字，可能就是詐騙。

第3名「假冒好友借錢」，歹徒盜用民眾LINE帳號，再冒用好友名義借錢，警方呼籲民眾接到親友傳LINE借錢時，一定要當面或打電話與本人親口確認，切勿依照對方指示冒然匯款。各種詐騙手法在刑事局165反詐騙官方網站及165反詐騙App上都有介紹，有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

(中時)