新永安連續12年「暖暖鍋邊會」家扶圍爐 見證家扶兒茁壯

2018年01月27日 18:03 中時 曹婷婷

台南在地新永安有線電視12年來固定歲末舉辦「暖暖鍋邊會」，持續12年圍爐，也見證了家扶兒茁壯起飛！（曹婷婷攝）

台南在地新永安有線電視12年來固定歲末舉辦「暖暖鍋邊會」，持續12年圍爐，也見證了家扶兒茁壯起飛！（曹婷婷攝）

持續12年圍爐，見證家扶兒茁壯！台南在地新永安有線電視12年來固定歲末舉辦「暖暖鍋邊會」，小五因母親癌逝的蔡心琦，是北台南家扶中心扶助兒、接受新永安認養，即將大四畢業的她最後一次參加圍爐，「曾經擔心無法念大學，感謝有您們！」

邁入第12年的「新永安暖暖鍋邊會」家扶圍爐，27日邀北台南家扶中心近百位受扶助親子，享用溫暖火鍋，暖胃亦暖心。2007年，新永安首次舉辦「暖暖鍋邊會」，前2年於公司舉辦，同仁採買火鍋料、熬煮湯底、擺盤、兼服務員，這幾年轉往火鍋店圍爐，12年來，員工也跟著一路見證公司認養的孩子從小學生成了大學生。

蔡心琦即將從學校、家扶同時「畢業」，她說，小五母親乳癌辭世後，同年接受北台南家扶的扶助，高中為了減輕家裡負擔，開始打工，常常下班後已三更半夜，隔天上課只能撐著眼皮上課，遇到考試，則需漏夜讀書、無暇睡覺，一度覺得心力俱疲。

曾擔心無法念大學，但總算熬過半工半讀的路，高中、大學靠著打工、獎學金，甚至還能拿錢回家貼補家用。明年無法再接受扶助，宣告自立的心琦，勉勵其他小朋友，雖然因經濟因素，曾擔心無法念大學，但因為有新永安有線電視及各方善心人士挹注，讓她順利前行，未來也期許自己成為有力獻愛的一份子。

(中時)