選戰倒數 新竹縣人選協調牛步化 藍基層心慌慌

2018年01月27日 18:06 中時 陳彥宇

年底縣市長選戰倒數，國民黨主席吳敦義下軍令，力拚執政版圖過半，將現有6席一舉推至11席。但包括桃園市、新竹縣、嘉義市等地人選協調牛步，讓部分有意參選者私下抱怨不停；眼見選戰布局「上冷下熱」，也讓基層劍指黨中央，質疑協調不力，藍色憂鬱隱然而生。

藍營新竹縣長方面，藍委林為洲、副縣長楊文科都已宣布參選，副議長、新竹縣黨部主委陳見賢雖未鬆口，但近日以主委名義，在全縣豎立近30面拜年看板，加上先前有部分地方議員、鄉鎮首長串聯連署，希盼黨中央直接提名陳，相關動作都讓地方有所聯想。

竹縣過去為藍營票區，如今又握有執政優勢，但至今未召開過協調會議，也未訂定初選提名時程；重要「母雞」角色不明朗，引發地方基層焦慮，有部分議員擬參選人私下揶揄，選舉看板恐怕只能與狗（因今年為狗年）合照。

長期經營竹縣的黨內人士直言，陳見賢不用公職身分而是以主委署名掛看板，難免有瓜田李下之感，更會讓人臆測恐迫使某些人因提名權因素而連署等。黨中央應盡快處理提名事宜，否則愈多猜疑不利後續整合。

早在去年11月就宣布參選的林為洲，民調暫居藍營首位，他多次向黨中央喊話，應盡速將提名時程、辦法對外公布，仍未見效果。林重申，贊成直接走初選決定人選；另因時間緊迫，竹縣有13鄉鎮、近200個村里要跑，他研擬以「大選形式打初選」，但強調絕不做負面攻擊。

楊文科說，他也贊同林為洲的看法，大家已在勤跑基層，為求黨勝選，可以盡快坐下來談談，「要由地方黨部先出面。」陳見賢則說，應會在農曆年後決定相關期程。

黨務高層強調，「黨中央沒有屬意人選」，竹縣是藍營少數優勢區、勝算高，「還有時間可以整合」，首要目標則是不能鬧分裂；研判最後將走「台東模式」，以正式但不公開的民調決定人選。

至於對手陣營部分，藍營評估，前縣長鄭永金所屬的「鄭家班」獲民進黨支持的機會很大，民國黨主席徐欣瑩實力也不容小覷，皆視為假想敵。由於竹北、新埔等地區為國民黨弱勢區，藍營將更積極搶票。

另方面，有關國民黨嘉義市長人選，前市長黃敏惠今宣布參選，將與議長蕭淑麗上演「兩個女人的戰爭」。黨務高層則透露，根據內部民調，黃遙遙領先蕭。

吳敦義表示，未來嘉義市長人選登記後，將透過全民調方式，以公平、公正及公開機制產生人選。

(中時)