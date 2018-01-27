嘉義縣長選舉 嘉縣黨部主委王啟澧：國民黨一定不缺席

國民黨主席27日南下嘉義縣小組長授證儀式。(翁聖勳攝)

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翁聖勳
王育敏出席表態自己沒有參選嘉義縣長的規畫。(翁聖勳攝)
國民黨嘉義縣黨部主委王啟澧表示，這次縣長選舉國民黨一定不缺席(翁聖勳設)

國民黨嘉義縣黨部27日下午舉辦全縣小組長授證儀式，黨主席吳敦義親臨現場頒發證書給21位小組長代表，會場湧入近千人，氣氛熱鬧。對於國民黨未來參選嘉義縣長人選，吳敦義表示，目前尚未看到縣黨部提名人選。

國民黨嘉義縣長參選人選至今尚未沒有公布，黨主席吳敦義27日南下嘉義參加黨部小組長授證儀式，會後媒體提問是否有屬意人選與提名策略，吳敦義回答，尚未收到縣黨部提名名單。

「一定不缺席，一定會有適當人選！」國民黨嘉義縣黨部主委王啟澧表示，縣黨部去年底已洽談地方上3位有意願參選人，加上黨中央也同時尋覓不分區立委或學者，所有人選經黨中央通盤考量後會向外界公布，至於適合公布的時間點，應該會在過完年後3月，跟民進黨初選民調時間差不多，但也可能會提早，確定後會再對外宣布。另外對於黨內議員跑行程時，各自支持民進黨兩位縣長初選參選人，王啟澧表示，黨內同志跟兩位都頗有私交，黨的立場不干涉，也無特定支持對象。

目前地方人士盛傳參選人有不分區立委王育敏、前立委吳育仁。王育敏今日出席表態自己沒有參選規劃，黨部也沒找她談過，嘉義縣雖然是最艱困選區，但國民黨一定會推出適合人選。吳育仁則表示由黨中央決定。

國民黨嘉義縣黨部在水上國小禮堂舉辦全縣小組長暨婦女幹部誓師大會，現場湧近千人，氣氛熱絡，到場的有王育敏立委、前立委吳育仁、嘉義縣黨部主委王啟澧、縣議長吳思蓉、詹琬蓁、林于玲、詹黃素蓮等各級民代暨首長都到場觀禮。

(中時)

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