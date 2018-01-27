賴慈泓窩阿達家半年 包吃包住還借信用卡

2018年01月27日 18:18 中時 蔡琛儀

賴慈泓主打文青系，在混血兒娛樂公司中算是相當獨特。(混血兒提供)

賴慈泓在先前的MV中曾大方脫衣。(混血兒提供)

玖壹壹經紀公司混血兒娛樂近期推出創作歌手賴慈泓，首發單曲〈親愛ed你〉目前點擊率已破180萬，在網路上得到不小的迴響。他從高二就喜歡聽流行音樂，聽了五月天的歌啟蒙，決定走上玩音樂的路，他戲稱2013被朋友拐到台北來做音樂，當時認識了阿達，並和其他音樂人一起寄居阿達在內湖的家長達半年，阿達包吃包住，甚至他出國錄《愛玩客》時，怕大家沒錢用，還把信用卡留在家裡給他。

賴慈泓住在「阿達收容所」期間擔任他的司機和助理，賴慈泓個性穩重，阿達交辦的事都能達成，有次阿達在他開車時還開玩笑大聲嚇他，他事後笑說還好自己個性淡定沒有出事情，更唸阿達很幼稚，但他對阿達仍相當感激：「跟他一起住時，他有點像我哥哥或爸爸，凡事都罩著我，雖然我大他一歲...從一開始人生地不熟，想省錢都窩在家不想出門，但他都會拉我陪著他工作跑通告，我到工作現場也只是幫忙吃便當，現在回想起來，他只是想讓我適應這個環境，是他讓我認識了整個台北。」

賴慈泓被問到加入混血兒的過程和同門的相處情形，賴慈泓表示公司成立的第一秒就加入了，因為和玖壹壹都是在台中，且同期的創作人，他也說，其實和玖壹壹團長春風本來就是保齡球球友，會一起去打球，「我最高打258分，目前公司應該沒人可以破自己的紀錄。」剛開始本來覺得混血兒這個名字很俗氣，後來老闆解釋：「混血兒這個音樂廠牌，目的是想把各種不同的音樂風格聚在一起，每一個人都是一種血緣，所以當我們聚集在一起的時候我們就是個混血兒。」頓時覺得公司名字很酷，有神聖的使命。

賴慈泓在第一張專輯中的歌曲〈我在洗澡的時候我唱著情歌〉MV有裸上半身洗澡的畫面，這回他在新歌〈親愛ed你〉MV中卻沒有再脫，因此有粉絲抗議，經紀公司回應，還是要以歌曲為主，「為了要看洗澡而洗澡很怪，衣服要一件件穿回來。」並強調這次的專輯造型會刻意平實自然，以歌為重，不想有一些搶眼球的畫面來轉移焦點。

(中時)