王金平回憶「九月政爭」難忘楊忠禮患難送真情

2018年01月27日 18:36 中時 李金生

楊忠禮的長公子丹斯里楊肅斌偕20餘位第2代、第3代家屬搭乘專機返鄉參加。（李金生攝）

前副總統蕭萬長讚揚楊忠禮博士回饋鄉里的精神長存人心，是金門之光，也是金門人的驕傲。（李金生攝）

立委王金平談「九月政爭」，感念楊忠禮博士患難送真情。（李金生攝）

金門縣長陳福海（左一）、立委楊鎮浯（左二）楊忠禮博士追思會。（李金生攝）

出席來賓在楊忠禮博士捐建的校館之一「楊忠禮園」留影紀念。（李金生攝）

出席者在思念樹上繫上對楊忠禮博士思念的話。（李金生攝）

立委王金平今（27）日出席已故國立金門大學名譽校長楊忠禮博士追思會，談及2013年台灣發生「九月政爭」，當時人在馬來西亞的他遭遇一生最大的「橫逆」，楊忠禮陪伴他5天，給予最大的關懷和協助，讓他最終順利度過難關，患難見真情讓人永難忘懷。

已故馬來西亞僑領丹斯里拿督斯里楊忠禮博士生前熱愛金門故鄉，尤其關心家鄉教育建設，捐資興學協助金門大學邁向卓越，並於2014年獲聘為該校終身名譽校長。

楊忠禮於去年10月18日辭世，金大感念他一生對故鄉的關愛與貢獻，特與縣府於昨夜在文化局演藝廳合辦紀念音樂會，並於今天早上在金大楊肅斌演講廳舉辦追思會。楊忠禮的長公子丹斯里楊肅斌偕20餘位第2代、第3代家屬搭乘專機返鄉參加。

以好友身分出席的立委王金平引用論語「夫子循循然善誘人，博我以文，約我以禮。欲罷不能，既竭吾才，如有所立卓爾。雖欲從之，末由也已。」稱讚楊忠禮是一位有中國傳統修養的君子，2人在2007年經立委林炳坤介紹認識，往來有10年之久，對他的丰采深深景仰和感佩。

王金平回憶說，2008年楊忠禮希望政黨輪替順利進行，曾勸他斯文退讓馬英九，讓台灣取得一個發展新機會，整個勸解過程讓他有如同上了一堂課之感，真是「聞君一席話，勝讀十年書。」

王金平又說，2013年9月6日他與家人赴馬來西亞為小女兒主辦婚禮，楊忠禮在百忙之中熱情邀他搭乘直升機，前往私人小島度假和觀禮，一路相陪5天之久。

王金平表示，這時正好發生他一生中最突兀的事件，就是所謂的「九月政爭」國民黨主席馬英九趁他人不在台灣，準備撤銷他的黨籍，進而讓他失去立委資格，此事讓他在大喜中遭遇驟然來到的橫逆。當時楊忠禮十分心急、關切，不斷給予安慰和鼓勵，最終協助他順利度過難關，繼續擔任立法院長直到卸任為止，這份患難中的真情讓人難以忘懷，這輩子也很難還了。

今天出席追思會的還有前副總統蕭萬長伉儷、海基會董事長田弘茂、僑委會副委員長呂元榮、金門縣長陳福海、前金門縣長李炷烽、金大校長黃奇、馬來西亞駐台代表拿督馮淑娟、昇恆昌董事長江松樺等百餘位海內外人士。

(中時)