「菜市仔子」宣布選議員 林佳龍力挺子弟兵

民進黨台中市黨部前副執行長劉厚承宣布投入（左四）2018年台中市第四選區市議員選舉。（王文吉攝）

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台中市長林佳龍（左）大力推薦出身菜市場的劉厚承（中），期許子弟兵貢獻所學，為民眾發聲。（王文吉攝）
台中市長林佳龍（左）特地到劉厚承家裡賣醬菜的攤位，體驗傳統市場的叫賣術。（王文吉攝）

民進黨台中市黨部前副執行長劉厚承27日在台中市長林佳龍陪同下，於豐原區橫街尾福德祠召開記者會，正式宣布投入2018年台中市第四選區（豐原、后里區）市議員選舉。行政院中部辦公室執行長方昇茂、當地農會及多位里長、豐原第一零售市場自治會，與上百位支持者皆出面力挺，為劉厚承加油打氣。

「厚承要用年青人的拚勁，為民眾、為基層發聲！」劉厚承發表參選宣言表示，「從基層出身到大學畢業，有幸跟在佳龍市長身邊學習成長，其中也有許多感動的服務故事。豐原、后里是厚承成長的地方，今天厚承要向大家報告，我決定投入豐原、后里區議員選舉，為家鄉拚新的一席，種下希望的種子，邁向嶄新的時代。」

今年30歲的劉厚承，家裡在豐原第一零售市場賣醬菜超過30年，從小就在菜市場幫忙，婆婆媽媽都叫他「菜市仔子」。劉厚承自東海大學政治系畢業後，多年來任職過國會、民政局、民進黨黨部等，讓他擁有豐富的政治歷練。

林佳龍走進菜市場到劉厚承家裡賣醬菜的攤位，體驗傳統市場叫賣的氛圍。劉厚承表示，菜市場是最基層也是最熟悉的地方，從小看見基層社會的辛苦與無助，希望能用基層長大的背景，以及政治工作上的實務經驗，貢獻所學，解決基層的需求，為民眾發聲。

林佳龍表示，厚承大學還沒畢業就在辦公室當志工，他觀察這個從菜市場生活中長大的囝仔，跟一般的年輕人不一樣，他充滿打拚的熱情，積極參加團隊裡的每一項工作與挑戰，到現在累積了國會助理以及地方政府的行政歷練，已經做好充足的準備能夠勝任市議員職務。

方昇茂說，他曾擔任3屆豐原、后里區台中縣議員，很期待地方有年輕新秀可以接棒，劉厚承政治學有專精，且出身基層，從幾次輔選經驗中，也證明這位年輕人任勞任怨，他願意傳承過去的服務及選戰經驗，相信他能為豐原、后里帶來新的想法，讓台中能更好！

台中市豐原區、后里區議員應選5席，目前有2位民進黨籍議員，綠營力拚議會席次過半，將該選區視為關鍵，喊出「豐原后里只要過半，議會就可以過半！」

(中時)

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