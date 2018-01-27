初選「黨內互打」損形象 民進黨台南議員席次恐流失

2018年01月27日 18:38 中時 程炳璋

民進黨台南市長初選6位參選人在1月以來互相抹黑互咬，看在綠營支持者眼裡相當氣憤，台南市黨部剛決定在今年的台南市議員選舉採高額提名，民進黨基層憂心這波「黨內互打」效應，對民進黨形象毀損甚鉅，勢必造成年底議員選舉席次流失。

民進黨台南市長黨內初選6搶1，每位參選人殺的刀刀見骨，領先者的個人操守、舉止，與誰一起站台，都被拿來作話題，私下耳語、公開回應，參選人各種動作都出爐，民進黨中央黨部對地方初選廝殺，似乎無力制止。

這樣的同黨攻訐雖代表台南身為綠色大票倉的熱鬧選情，卻逐漸損及民進黨的看板招牌，未來不論哪位參選人勝出，政黨形象成了最大輸家。

民調領先的黃偉哲率先對這樣互相攻擊的選舉方式感到厭煩。27日擺脫口水戰，到安南區發表第2支競選短片，力挺台南的生技養殖業。

對民進黨台南市長初選內鬥，基層支持者兩面看法，有的人認為這是民進黨特色，一切在初選結束後，選民就會再度團結，有的則認為分裂太嚴重，各陣營關係「ㄟ好袂完全」，選後不可能合作。

民進黨台南市黨部剛召開執委會，決定年底的議員選舉採高額提名，以爭取議會過半席次為目標，更令基層選民憂心匆匆，這波「黨內互打」內鬥，已讓選民看清民進黨各參選人「欲成大事者，至親亦可殺」政治手段，勢必影響年底的議員選舉席次，甚至造成議會席次無法過半。

(中時)