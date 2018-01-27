陳俊朗救了2千個小孩 發願希望「書屋」趕快收掉！

2018年01月27日 18:43 中時 蕭雅玲

孩童眼中的「陳爸」曾混跡黑道。（圖片提供：中視）

陳俊朗18年前在故鄉台東打造「孩子的書屋」，日前接受中視《改變的起點》專訪卻說，希望「孩子的書屋」有一天能消失！他解釋，當書屋消失了，便代表每個小孩都能在正常的環境下得到照養，而等待消失那天到來，也是他對書屋功成身退的時候。

陳俊朗當年從在屋簷下陪自己的2個孩子講故事，到現在為超過2千個孩童，建構人生避風港，也是孩童心中的「陳爸」，前2年健康又亮警訊，醫師告訴他要裝心導管，但他卻發願，寧可自己餓肚子，不讓孩子沒飯吃！」

陳俊朗年輕時曾混跡黑道，為了修補親子關係，毅然返鄉建立書屋，他表示， 「想做一件好的、對的事情，並不是那麼容易。」為了打造孩子們的快樂天堂，36歲那年成立書屋，撐了11年，花光500萬積蓄甚至到處借錢，每個月書屋的會計，都追著他說沒錢了的日子，為了讓書屋能夠繼續生存，就算書屋經費結据，連續8個月吃泡麵，還是堅持想辦法撐下去。

現在他是偏鄉孩童心中的「陳爸」，他也說，這些年來跟著孩童一起成長，他們的純真讓他改了壞脾氣，接下來他也計畫打造「孩子的書屋2.0」，讓孩子「做中學」，了解經營咖啡店的專業，以及舞台表演的自信，幫助他們回歸主流社會。

(中時)