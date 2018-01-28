《全球星期人物》擊敗球王喬科維奇 南韓網壇新星鄭泫

2018年01月28日 08:31 中時電子報 李靖棠

職業體壇中江山代有人才出，正在進行中的澳洲網球公開賽（Australian Open），突然闖出一名黑馬，接連打敗多名種子好手後，在16強賽上，以直落三的成績、扳倒坐擁12座大滿貫賽冠軍的塞爾維亞「球王」喬科維奇（Novak Djokovic），他就是來自南韓的鄭泫（Chung Hyeon）。

鄭泫對上球王喬科維奇。

職業男子單打最高排名曾達到44名的他，雖然在前日四強賽中，對上瑞士特快車費德勒（Roger Federer）時，因腳傷被迫棄賽，但也成功讓他成為媒體關注的焦點人物。

擊敗塞爾維亞球王喬科維奇（圖右）後，鄭泫（圖左）也圓了自己兒時的夢想。（圖/路透社）

南韓大黑馬鄭泫（圖左）與偶像費德勒（圖右）賽後合影。（圖/路透社）

年僅21歲的鄭泫，出生於韓國水原市（Suwon），身高188公分、屬於右手拍的網球選手。由於從小就需要配戴眼鏡，也讓他在本屆澳網爆紅後，被外界暱稱為「眼鏡俠」。他自己在接受專訪時，坦承自己最受影響的一場比賽，正是2008年的男單決賽，在那場比賽中，喬科維奇擊敗法國的宋嘉（Jo-Wilfried Tsonga），首度奪下生涯大賽冠軍，鄭泫將自己想像成偶像，不斷地與喜歡納達爾（Rafael Nadal）的哥哥對打。

鄭泫12歲那年，與哥哥一起被有「網壇教父」之稱、美國著名網球教練尼克·波利泰尼（Nick Bollettieri）簽下，開始正式的職業網球訓練。從2012年起，開始參與國際網球協會（ITF）的賽事，並在2013年溫布頓網球錦標賽（Wimbledon Championships）少年組亞軍。第一座職業挑戰賽冠軍，於2014年迎來，鄭泫在曼谷網球公開賽（Bangkok Open,）拿下冠軍；同年更代表南韓參加亞運會（2014 Asian Games），贏得雙打金牌，當年他的排名為151名。

曾在專訪中透露為何走上網球這條路，他指出，相較於棒球與跆拳道，網球在南韓屬於冷僻的運動。但自己的眼睛有嚴重的散光，醫師建議他，多看看綠色的區域會有幫助，網球場的塗色就是綠色。今年澳網前夕，找上前南非選手古德溫（Neville Godwin）擔任他的教練，對他的腳步與打法進行調整，並協助鄭泫在打挑戰賽外，也要開始向四大滿貫賽叩關挑戰。

年僅21歲的鄭泫，從小的偶像就是球王喬科維奇。（圖/路透社）

雖然在澳網僅走到四強賽，但鄭泫卻也讓外界注意到，滿滿來自歐美的職業網球選手中，除知名的日本錦織圭外，還有一名南韓選手。但對於大黑馬鄭泫而言，能與兒時的偶像對打，已圓了小時候的夢想。

(中時電子報)