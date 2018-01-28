「2018超級食物」新出爐 薑黃竟不在榜內

2018年01月28日 00:02 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

「Superfood」超級食物這個名詞大約出現在2004年，它指的是「對健康有益且營養豐富的食物」，但其實這個名詞並沒有所謂的官方定義，它只是一種市場上對於食物流行趨勢的預測，自從這個名詞出現以來，任何食物只要被冠上「超級食物」身價就會飛速飆漲，它已經為全球食品業帶來超過十億美元的商機。

根據《早安健康》的報導預測，2018年將會崛起的超級食物榜單裡頭，竟然意外的沒有薑黃，前幾年「薑黃」成為大家健康食品的新寵兒，但2018年它的光環恐不再了，因為以下這幾種食物將會取而代之。

海帶熱潮從2017年延續到今年。

一、海帶

海帶從2017年就已經是超級食物，這股效益恐怕還會持續到2019；海帶和海藻類含有許多豐富的營養素，多吃可有助於提升免疫力、降血糖、降血脂、促進排便、維持甲狀腺功能正常等，不過有甲狀腺功能亢進和腎臟病患者不宜食用。

菇蕈類為高普林食物，痛風者不宜多吃。

二、菇蕈類

菇蕈類在超級食物榜單中也有一段時間，因為它們含有豐富的膳食纖維、多醣體、維生素B群及多種礦物質，多吃可以有助於提升免疫力、調節免疫功能、促進排便、降血壓、降血脂，季節交替容易過敏或感冒的朋友，以及想預防心血管疾病者，不妨可以多吃，但菇蕈類含有高普林，有痛風者不宜多吃。

紫色和黑色系食物受到很多關注。

三、紫山藥和莓果

深紫色和黑色食物一直視這兩年的流行趨勢，只要是帶有紫色或黑色食物都很受歡迎，當然還有許多藍紫色或黑色的莓果類品種也一直被推廣，像是藍莓、巴西莓、馬基莓…等。紫色與黑色食物當中含有豐富的花青素，花青素有助於抗氧化、預防心血管疾病，也具有抑制膠原蛋白分解的功效，因此也有助於養顏美容、抗衰老，更是現代3C族保護眼睛不可或缺的好食物。

圖為辣木子與辣木粉。

四、辣木

辣木起源於印度和和非洲，是一種多年生的熱帶落葉喬木，台灣也有種植；辣木全株都可以吃，辣木葉含有豐富的維生素A、C、E、B群以及礦物質鈣、鎂、鋅，嫩葉可當成蔬菜來食用，較老的葉子則可乾燥磨粉，可加入飲品或料理中，味道類似抹茶粉，而辣木籽則是含有豐富的蛋白質和單元不飽和脂肪酸，有助於降低血中膽固醇。

不過，辣木含有植物鹼，70歲以上、心血管疾病、肝腎功能不良、容易過敏者，請先諮詢過醫生再酌量食用，避免中毒。孕婦要避免食用辣木花和辣木樹皮。

西瓜籽成為新的超級食物。

五、西瓜籽

南瓜籽、亞麻籽、奇亞籽是前幾年流行的種子，接下來即將流行的將會是西瓜籽。西瓜籽含有豐富的蛋白質，大約占種子總重的1/3，是葵花子與杏仁等堅果的1.6~1.8倍，也含有維生素B群和單元不飽和、多元不飽和脂肪酸。不過要吃到西瓜籽的營養並不簡單，必須經過催芽、去殼、乾燥等過程，而目前已經有西瓜籽醬上市了。

(中時電子報)