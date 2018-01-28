影》數字看F-35戰機 洛馬展示傲人成績

洛馬以「數字看F-35」影片展現JSF專案迄今的具體成果。（圖Lockheed Martin)

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中時電子報

F-35的製造商洛克希德‧馬丁公司，27日於臉書公布「數字看F-35」（F-35 BY THE NUMBERS）影片，揭露F-35閃電二式匿蹤戰機累積飛行時數已達十二萬小時，並以具體數字展現聯合打擊戰機（JSF)專案至今的重大成果。

1 BF-1為第一架生產的F-35。

3個軍種宣告達到初始戰力（IOC），依序為美國海軍陸戰隊2015年7月，美國空軍2016年8月，以色列空軍，2017年10月。

3座最終組裝及出廠設施，分別為美國德州沃斯堡、義大利卡梅里（Cameri）、日本名古屋。

5國永久部署F-35。

F-35B及F-35C完成海試。

8國飛F-35，分別為美國、英國、挪威、荷蘭、日本、義大利、以色列、澳大利亞。

11國正採購F-35。

14座基地正在飛F-35。

60 F-35價格下降60%。

265 F-35交機已超過265架。

540 超過540位飛行員完成F-35換裝訓練。

1,000 至2023年將有超過1,000架F-35在飛行線上。

5,000 超過5,000為地勤人員完成換裝訓練。

14,000 F-35C累計飛行時數超過14,000小時。

35,000 F-35B累計飛行時數超過35,000小時。

70,000 F-35A累計飛行時數超過70,000小時。

120,000 聯合打擊戰機專案累計飛行時數合計超過120,000小時。

(中時電子報)

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