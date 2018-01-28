2018年01月28日 01:07 中時電子報 莊楚雯

老公賭博輸了了跑路 婆婆竟嗆：你來扛不然孩子賣人(翻攝自《媽咪拜Mamibuy》)

找老公真的要慎選！一名媽媽所託非人，老公把房子拿去抵押賭博，最後還欠錢跑路，拋棄妻兒，帶著孩子回婆家住時債主跑上門，婆婆竟推她出去扛，還烙下狠話「欠錢的人不在，老婆就要出來扛啊！不然孩子賣人好了拉」。

這位媽媽在《媽咪拜Mamibuy》討論區發文，說道自己的老公婚前就有在玩運彩，結婚時就講好要「改過自新」再也不賭了。誰知好景不常，賭性堅強的老公竟把夫妻倆辛辛苦苦買下的房子拿去抵押，卻輸到脫褲子欠錢跑路。搞失蹤的他半年來不聞不問，但她的娘家遠在外島，只好帶著孩子接受公婆的要求，與他們同住，沒想到卻被公婆算計。

由於透過各種管道真的找不到老公，因此討債的人常常跑到婆家大小聲，日前討債的人來要錢，婆婆卻一擺出跟債主同一陣線的樣子，對著她喊：「欠錢的人不在，就是要換老婆出來扛啊！不然孩子賣人好了」，聽到婆婆這席話，讓這位媽媽嚇壞了！自己的兒子跑路，卻理所當然地叫兒子娶的老婆跟孩子來承擔，這像話嗎？並無奈表示「今天我想一想..想帶著孩子逃開這個家，帶孩子回外島也好，我也想逃開這一切了」。

對此，網友們也為她打抱不平，認為婆家這種「找替死鬼」的概念非常恐怖，「別猶豫，快帶著孩子快跑，不然哪天回到家看不到孩子就來不及了」、「報警處理，這已經算是恐嚇，欠錢的也不是你和孩子，什麼叫孩子賣了？順便離婚，不用回去婆家，那裡只會把你綁死」、「訴請離婚，小孩記得拋棄繼承，然後備案說被恐嚇就搬回娘家」、「有本事玩就要有本事扛，這樣的環境會對孩子以後的性格造成影響。難道真的要孩子被賣掉，妳自己也被賣下海嗎」？

(中時電子報)