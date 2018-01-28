校長風波未平 台大主秘：盡洪荒之力維護大學自主精神

台大主秘林達德（季志翔攝）

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旺報

台大新任校長管中閔即將在2月1日就任，但受到綠營立委的影響，以及教育部的強硬態度，不接受台大發出的聲明稿，台大主秘林達德28日凌晨12點左右，在臉書發文，強調：「我們需窮盡洪荒之力維護大學自主的精神！」

台大新任校長管中閔被民進黨立委張廖萬堅等人烏龍爆料，遭指不當引用暨南大學碩專班生論文，台大已於26日晚間對外嚴正聲明，管並無涉及論文抄襲，教育部應速通過其校長聘任，而為聲援管，並捍衛大學自主的理念，台大教授所發起的連署，昨（27）日晚間突破千人大關，後來加入的連署人員還包含前行政院長江宜樺、前交通部長葉匡時等人。

沒想到教育部的回應態度強硬，教育部人事處處長陳焜元指出，目前已收到台大回覆兩份公文，但大學校長遴選權責是在遴選委員會，不能依照校方的聲明來做定奪，「遴選委員會認定的部分，台大沒有清楚的交代」，他強調：「校方怎麼開會認定與認定的方式，都不是我要看的，我所要確認的是遴選委員會的認定！」

台大某主管則說，台大昨日所召開的會議，代表學校處理機制已位於全校最高層級，並透過主任秘書代表出面回應，透過討論，確認決議過程並無疑慮，決議最快將於下周一送到教育部。

而台大主秘林達德在大半夜發出短文，代表台大的堅持，也就是竭盡一切，都會捍衛大學自主精神。

(旺報)

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