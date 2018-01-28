連日水患 巴黎塞納河潰堤 千人疏散 當局憂鼠患

2018年01月28日 03:24 中時電子報 高德順

冬季風暴加上連日降雨影響，法國巴黎塞納河水位連日來持續上漲，部分地區已經出現潰堤，上千人預防性撤離，1200棟建築停電。部分道路因為淹水封閉，造成居民必須「划船代步」的窘境。當局更擔心水患會逼出下水道的老鼠，導致疫情爆發。

觀察水位的指標，克里米亞戰爭步兵雕像（Zouave），水位上升至雕像大腿一半(圖/路透)

塞納河(Seine)水位在周四（25日）升至警戒程度，巴黎政府發布洪水警報。據環境部洪水監測部門（Vigicrues）觀測，奧斯特利茨橋（Pont d'Austerlitz）附近的水位，在周六（27日）中午達到5.72公尺。阿爾瑪橋（Pont de l'Alma）下的克里米亞戰爭步兵雕像（Zouave），水位升至雕像大腿一半。塞納河的水位預計在周日至周一凌晨達到5.95公尺，較正常水位高出約4公尺，但不會超過2016年6月的6.1公尺紀錄。塞納河水位1910年曾升至最高8.65公尺，當時大水淹至步兵雕像脖子，全城泡水兩個月。

運河旁的售票亭被淹了一半(圖/路透)

巴黎市內的地鐵及列車服務受到淹水影響，RER C停駛巴黎各站至下周；另外，為以防萬一，羅浮宮已關閉下層的伊斯蘭文物展館。2016年洪水期間，羅浮宮曾閉館4天，約3.5萬件藝術品被緊急轉移至高處。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）表示，下周塞納河仍會處於高水位，不過，由於土壤已浸滿水，相信水位只會緩慢回降。

(中時電子報)